Названы условия, при которых полис ОСАГО станет необязательным

Его хотят исключить из перечня документов, необходимых для постановки авто на учет в ГИБДД.

В России предложили отменить требование предъявлять полис ОСАГО при смене собственника автомобиля. Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.

Основным аргументом ненужности ОСАГО для постановки на учет является то, что новый владелец может не начать эксплуатировать авто сразу после его приобретения, говорится в пояснительной записке. Таким образом, считают в Госдуме, из закона об ОСАГО надо исключить требование к новому владельцу машины заключать договор ОСАГО на 1 год перед проведением регистрационного действия по смене хозяина авто.

Законодатели также отмечают, что ответственность водителя за отсутствие полиса ОСАГО наступает только «в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением». Регистрация автомобиля в ГИБДД таким случаем не является.

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Источник: Интерфакс

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»