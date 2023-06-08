Полисы ОСАГО предложили сделать дневными и месячными

Соответствующие поправки к закону рассмотрит Госдума.

У российских водителей должна быть возможность заключать договоры ОСАГО на день или месяц вместо действующих годовых полисов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он отметил, что если поправки будут приняты, полис ОСАГО станет более доступным прежде всего для водителей такси.

Введение часовой или дневной тарификации поможет привлечь больше водителей и сделать рынок легальнее и безопаснее, считает парламентарий.

«Поправки нацелены на повышение доступности ОСАГО и облегчение процесса оформления полиса для самозанятых таксистов. Сейчас оформить ОСАГО для такси очень сложно и дорого. Высокие цены на ОСАГО обусловлены убыточностью таких полисов в последние годы», - объяснил Толмачев.

Нормализовать убыточность страховых компаний от коротких полисов он депутат предлагает за счет того, что водители будут доплачить до трехмесячного ОСАГО, если за это время попадут в ДТП.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2023 года вступает в силу новый закон о такси, по которому перевозчики должны оформить ОСАГО для такси, чтобы получить разрешение на деятельность в отрасли.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Forbes

Фото: depositphotos.com