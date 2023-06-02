Бумажные ОСАГО уходят в прошлое: вот почему они больше не нужны
При этом порядка 10% автовладельцев не страхуют свою автогражданскую ответственность.
В 2022 году доля полисов, оформленных на бланках Гознака, составила всего 7%. В 2023 году на бумаге выдают лишь около 2% полисов ОСАГО.
Как пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, подавляющее большинство полисов оформляется с моментальным внесением сведений о договоре в АИС ОСАГО. Причем не важно, кто оформляет полис: сам автовладелец онлайн, страховая компания или страховой агент.
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«И автовладелец, и сотрудник ГИБДД, и потерпевший в ДТП могут проверить наличие полиса ОСАГО в отношении автомобиля при помощи сервиса РСА на сайте союза. А в обозримом будущем благодаря этой возможности наличие или отсутствие полиса ОСАГО, надеемся, будет проверяться по камерам: на первом этапе – среди нарушителей ПДД», – рассказал Уфимцев.
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Источник: Российская газета
Фото: АГН «Москва»
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