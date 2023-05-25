ОСАГО по-новому: это должен знать каждый водитель

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С 15 июля водители смогут отправлять электронные обращения в страховые компании для урегулирования убытков по ОСАГО. Соответствующие нормы закреплены в федеральном законе № 327 от 14.07.2022, который внес изменения в Закон об ОСАГО.

Электронное урегулирование по ОСАГО предполагает, что зарегистрированный на госуслугах автомобилист получит возможность отправить все данные о ДТП в свою страховую компанию и в течение отведенных на урегулирование 20 дней решить все вопросы с выплатами или ремонтом. Чтобы документ был юридически значимым, подписывать его нужно будет усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) с помощью приложении Госключ.

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Новая система предусматривает, в том числе, и дистанционный осмотр транспортных средств, сделать это можно будет с помощью фотовидеоматериалов.

С 1 января 2025 году все страховщики должны будут иметь возможность исполнить требование закона и наладить электронный прием обращений на своих сайтах и приложениях.

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Источник: Autonews

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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