ОСАГО по-новому: это должен знать каждый водитель
С 15 июля водители смогут отправлять электронные обращения в страховые компании для урегулирования убытков по ОСАГО. Соответствующие нормы закреплены в федеральном законе № 327 от 14.07.2022, который внес изменения в Закон об ОСАГО.
Электронное урегулирование по ОСАГО предполагает, что зарегистрированный на госуслугах автомобилист получит возможность отправить все данные о ДТП в свою страховую компанию и в течение отведенных на урегулирование 20 дней решить все вопросы с выплатами или ремонтом. Чтобы документ был юридически значимым, подписывать его нужно будет усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) с помощью приложении Госключ.
Новая система предусматривает, в том числе, и дистанционный осмотр транспортных средств, сделать это можно будет с помощью фотовидеоматериалов.
С 1 января 2025 году все страховщики должны будут иметь возможность исполнить требование закона и наладить электронный прием обращений на своих сайтах и приложениях.
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Источник: Autonews
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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