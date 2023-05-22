Использование бэушных автозапчастей при ремонте поддержали в Совфеде

Мера эта вынужденная и призвана уменьшить дефицит комплектующих и ускорить сроки восстановления авто.

Создание индустрии восстановления запчастей, а также использования б/у комплектующих в ремонте по ОСАГО нашло поддержку в Совете Федерации. По мнению заместителя председателя Совфеда Николая Журавлева, повторное использование деталей – это хорошая возможность уменьшить стоимость автострахования и ремонта для граждан.

Ранее с такой инициативой выступили дилеры и страховщики. По мнению участников рынка, если система будет введена, то удастся не только частично решить проблему дефицита запчастей, но и замедлить рост цен на них и снизить стоимость устранения дефектов машин на 20–50%.

Возможность создания такой индустрии поручено изучить Минпромторгу, Минфину и Минэку. Финальное решение по этой инициативе пока не принято, так как необходимо разработать методику оценки качества таких запчастей, чтобы это не повысило риски аварий на дорогах. Кроме того, такой рынок должен находиться под контролем государства, считают в Центробанке.

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Источник: Известия

Фото: pxfuel.com