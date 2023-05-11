Рынок подержанных запчастей не дает покоя государству

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На фоне дефицита автозапчастей и появления большого количества контрафактной продукции Банк России считает, что надо ввести контроль со стороны государства за оборотом подержанных запчастей. Как отметил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, это позволит повысить дорожную безопасности и снизить риск угонов.

Он пояснил, что чаще всего для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей требуются запчасти, напрямую не влияющие на ходовые качества и характеристики безопасности. Это, к примеру, кузовные детали, оптика, бамперы, спойлеры и т. п. Однако только эксперты могут оценить, какое влияние некачественный подержанный, к примеру бампер или колесный диск, окажет на безопасность при следующей аварии.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины — а у таких деталей часто низкое качество — не были причиной новых аварий и человеческих жертв», — уверен Смирнов.

Ранее было озвучено предложение о создании в России целой индустрии по восстановлению и использованию бывших в употреблении деталей. Их предлагалось снимать с машин, отправленных на утилизацию. Также на использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО настаивают страховые компании.

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Источник: РИА Новости

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