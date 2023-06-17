Пришел с кулаками? Получай таран! Случай в Белоруссии попал на видео

Воинственный мужчина вылез из кроссовера и попытался ударить водителя седана через открытое окно…

В городе Мозырь в Гомельской области Белоруссии агрессивный пассажир кроссовера получил неожиданный отлуп от объекта нападения. Он решил разобраться с владельцем легковушки, который чем-то ему не угодил.

По какой-то причине на перекрестке улицы Советской и площади Ленина он вылез из машины, подошел к стоящему на этом же перекрестке седану и дважды попытался ударить водителя через открытое окно.

После короткой потасовки он вцепился в дверь, но водитель принял решение тронуться с места. Воинствующий пассажир кроссовера попытался достать до удаляющегося авто ногой – очевидно, решив, что оппонент обращен в бегство.

Но тот провел «контратаку», направив свою машину прямиком в передок кроссоверу, из которого вылез пассажир… Во всем мотивах, последствиях и установлении виновных предстоит теперь разбираться ГАИ.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK