Пришел с кулаками? Получай таран! Случай в Белоруссии попал на видео
В городе Мозырь в Гомельской области Белоруссии агрессивный пассажир кроссовера получил неожиданный отлуп от объекта нападения. Он решил разобраться с владельцем легковушки, который чем-то ему не угодил.
По какой-то причине на перекрестке улицы Советской и площади Ленина он вылез из машины, подошел к стоящему на этом же перекрестке седану и дважды попытался ударить водителя через открытое окно.
После короткой потасовки он вцепился в дверь, но водитель принял решение тронуться с места. Воинствующий пассажир кроссовера попытался достать до удаляющегося авто ногой – очевидно, решив, что оппонент обращен в бегство.
Но тот провел «контратаку», направив свою машину прямиком в передок кроссоверу, из которого вылез пассажир… Во всем мотивах, последствиях и установлении виновных предстоит теперь разбираться ГАИ.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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