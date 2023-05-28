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Драка двух автомобилистов получила неожиданную развязку

Оставалось лишь гадать, сколько раундов будет в этом противостоянии. Но один из зрителей не выдержал.

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Житель города Мурино Ленинградской области запечатлел на камеру смартфона необычную дорожную стычку. Впрочем, как можно судить по снятым из окна многоэтажки кадрам, началось все довольно прозаично.

Владелец белого Kia Soul слегка перегородил проезд по левому ряду водителю на серебристом Hyundai Solaris. Повод конфликта неизвестен, но последствия его были довольно бурными: оппоненты размахивали кулаками и не желали расходиться.

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Газон между полосами стал им рингом, и участникам собирающейся позади стритфайтеров пробки оставалось только гадать, сколько раундов запланировано в этом противостоянии века.

Но один из зрителей все-таки не выдержал. К сожалению (а может, и к счастью), мы не можем слышать, с какими именно словами он подошел к выпускникам школы асфальтового дракона.

Но нам почему-то кажется, что это был директор этой школы. Потому что он молниеносно разъяснил ребятам, куда именно им держать путь, сопроводив послание недвусмысленными жестами.

Смертельная битва закончилась столь же внезапно, как и началась. Невероятно, но в ней никто не пострадал.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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