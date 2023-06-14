Популярная модель за 1,5 млн рублей вернулась в производство

Покупателям предложат комплектацию седана со 106-сильным мотором и 6-ступенчатой АКП.

Chevrolet Lacetti, отлично известный россиянам и под оригинальным названием, и как Daewoo Gentra из Узбекистана, возвращается в серийное производство на одном из заводов республики Казахстан.

Источник сообщает, что о планах перезапустить сборку Lacetti на предприятии в Костанае стало известно еще в декабре 2022 года. Теперь есть уточнения, ставшие возможными ввиду появления странички Lacetti на сайте Chevrolet в Казахстане.

Покупателям в республике предложат единственную комплектацию седана с мотором 1.6, развивающим 106 л.с. и 141 Нм и работающим в паре с 6-ступенчатой АКП. Оснащение: кондиционер, люк с электроприводом, аудио с 4 динамиками, подогревы всех сидений, обогревы зеркал и переднего стекла, 2 подушки, противотуманки, легкосплавные диски 15”.

Рекомендуемая цена – 7 990 000 тенге. По местным меркам это не так уж и мало (популярнейший Cobalt или даже более современный Onix можно взять дешевле), но в пересчете на рубли составляет около 1,5 млн рублей. Правда, о поставках таких машин в РФ пока ничего неизвестно.

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Источник: kolesa.kz

Фото: Chevrolet