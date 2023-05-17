Живучая иномарка за 500 000 рублей — и без проблем с запчастями!
Клон Chevrolet Lacetti со слегка измененным «лицом» и модифицированной подвеской – клиренс вырос со 145 до 160 мм. Из набора кузовов остался только седан. Выпускали в Узбекистане.
В 2016 году переименовали в Ravon Gentra (освежили интерьер, внедрили систему ЭРА-ГЛОНАСС) и продавали еще три года, в том числе у нас.
Достоинства
- Для иномарки – недорого.
- Простая конструкция, высокая ремонтопригодность.
- Эффективные печка, обогревы и вентиляция.
- Нет особых проблем с запчастями.
Недостатки
- Много небрежностей сборки.
- Кузов слабо защищен от коррозии.
- Много мелких поломок.
Моторы
Единственный двигатель B15D2 также собирали в Узбекистане – атмосферный 1.5 (107 л.с.). Но он не от Lacetti – более свежая разработка, ставили его и на Chevrolet Cobalt. Чрезвычайно простой и неприхотливый: чугунный блок, нет фазовращателей, топливо – от АИ-91 и выше. Цепь ГРМ держится свыше 200 тысяч км.
Отсутствие гидрокомпенсаторов – определенная проблема, так как тепловые зазоры здесь часто «уплывают» очень быстро. Иногда регулировка (подбором толкателей) необходима уже после 30–50 тысяч км. Если ею вообще пренебрегать, то к 100 тысячам км не исключен критический износ распредвала, о чем оповестят стуки. Из-за засорения системы вентиляции картера подтекают сальники коленвала и прокладка клапанной крышки.
Иных слабых мест у двигателя не выявлено. Ресурс – свыше 350 тысяч км.
Коробки передач
Машин с автоматом в три раза меньше, чем с механикой – покупали Джентру чаще в простых комплектациях. К МКП вопросов нет, кроме нестабильного ресурса выжимного подшипника в узле сцепления. Всё остальное железо очень долговечное.
Массовый автомат 6T30 хорошо известен по моделям Cruze и Aveo. Особо живучим его не назовешь – известны проблемы блока соленоидов и барабана 4-5-6 передач. Есть склонность к перегреву. Но агрегат постоянно модернизировали, в частности, дважды обновляли блок соленоидов. Так что версии после 2012 года надежнее, чем ранние. При хорошем уходе коробка выдержит не менее 250 тысяч км, хотя после 150, скорее всего, потребует профилактической переборки с заменой изношенных элементов. Интервал замены масла – 60 тысяч км, хорошо бы его сократить до 40 тысяч.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска из тех, что принято называть сыпучими, причем запчасти для нее также обычно не отличаются высоким ресурсом. Шаровые опоры и задние амортизаторы часто не доживают до 80 тысяч км. Впрочем, многое зависит от того, как и по каким дорогам ездить.
- Рулевая рейка также может потечь слишком рано – но может и не потечь. Штатные штампованные диски владельцы нередко именуют пластилиновыми – слишком мягкие. Также надо поглядывать за передними тормозными шлангами.
- Набор мелких поломок велик: часты отказы обогрева сидений, перегорают лампочки, гудит подшипник генератора, быстро изнашивается втулка в механизме стеклоочистителя, скрипят дверные ручки, регулярно трескается расширительный бачок.
- Многие Джентры на вторичке – после работы в такси. Внимательно изучайте перечень владельцев в ПТС.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Gentra 1.5 МКП
Оптимальный выбор: Gentra 1.5 МКП
За те же деньги: Лада Приора, Chevrolet Aveo, Renault Logan, Volkswagen Polo
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Отзывы о Daewoo Gentra (2)
Достоинства:
Недорогой. Салон вместительный. Крепкая ходовка.
Недостатки:
Низкая. Немного шумная.
Комментарий:
Заменил резину на 195/65R15 машина поднялась, отлично стало. С дополнительной шумоизоляцией в салоне тишина. За такие деньги ( брал с салона в 2015году за 11000$) лучше не найти!!! Для своей цены 5 звёзд!!!