Живучая иномарка за 500 000 рублей — и без проблем с запчастями!

Daewoo Gentra второго поколения выгодно отличается неприхотливыми агрегатами. Недостатки тоже есть, но отнюдь не смертельные.

Клон Chevrolet Lacetti со слегка измененным «лицом» и модифицированной подвеской – клиренс вырос со 145 до 160 мм. Из набора кузовов остался только седан. Выпускали в Узбекистане.

В 2016 году переименовали в Ravon Gentra (освежили интерьер, внедрили систему ЭРА-ГЛОНАСС) и продавали еще три года, в том числе у нас.

Daewoo Gentra

Достоинства

Для иномарки – недорого.

Простая конструкция, высокая ремонтопригодность.

Эффективные печка, обогревы и вентиляция.

Нет особых проблем с запчастями.

Интерьер не лишен привлекательности, пластик легко царапается. Часто жалуются на неудобные сиденья, хотя есть отдельная регулировка передней и задней частей подушки по высоте.

Недостатки

Много небрежностей сборки.

Кузов слабо защищен от коррозии.

Много мелких поломок.

Моторы

Единственный двигатель B15D2 также собирали в Узбекистане – атмосферный 1.5 (107 л.с.). Но он не от Lacetti – более свежая разработка, ставили его и на Chevrolet Cobalt. Чрезвычайно простой и неприхотливый: чугунный блок, нет фазовращателей, топливо – от АИ-91 и выше. Цепь ГРМ держится свыше 200 тысяч км.

Отсутствие гидрокомпенсаторов – определенная проблема, так как тепловые зазоры здесь часто «уплывают» очень быстро. Иногда регулировка (подбором толкателей) необходима уже после 30–50 тысяч км. Если ею вообще пренебрегать, то к 100 тысячам км не исключен критический износ распредвала, о чем оповестят стуки. Из-за засорения системы вентиляции картера подтекают сальники коленвала и прокладка клапанной крышки.

Иных слабых мест у двигателя не выявлено. Ресурс – свыше 350 тысяч км.

Коробки передач

Машин с автоматом в три раза меньше, чем с механикой – покупали Джентру чаще в простых комплектациях. К МКП вопросов нет, кроме нестабильного ресурса выжимного подшипника в узле сцепления. Всё остальное железо очень долговечное.

Массовый автомат 6T30 хорошо известен по моделям Cruze и Aveo. Особо живучим его не назовешь – известны проблемы блока соленоидов и барабана 4-5-6 передач. Есть склонность к перегреву. Но агрегат постоянно модернизировали, в частности, дважды обновляли блок соленоидов. Так что версии после 2012 года надежнее, чем ранние . При хорошем уходе коробка выдержит не менее 250 тысяч км, хотя после 150, скорее всего, потребует профилактической переборки с заменой изношенных элементов. Интервал замены масла – 60 тысяч км, хорошо бы его сократить до 40 тысяч.

Эксплуатационные болячки

Подвеска из тех, что принято называть сыпучими, причем запчасти для нее также обычно не отличаются высоким ресурсом. Шаровые опоры и задние амортизаторы часто не доживают до 80 тысяч км. Впрочем, многое зависит от того, как и по каким дорогам ездить.

Рулевая рейка также может потечь слишком рано – но может и не потечь. Штатные штампованные диски владельцы нередко именуют пластилиновыми – слишком мягкие. Также надо поглядывать за передними тормозными шлангами.

Набор мелких поломок велик: часты отказы обогрева сидений, перегорают лампочки, гудит подшипник генератора, быстро изнашивается втулка в механизме стеклоочистителя, скрипят дверные ручки, регулярно трескается расширительный бачок.

Многие Джентры на вторичке – после работы в такси. Внимательно изучайте перечень владельцев в ПТС.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Gentra 1.5 МКП

Оптимальный выбор: Gentra 1.5 МКП

За те же деньги: Лада Приора, Chevrolet Aveo, Renault Logan, Volkswagen Polo