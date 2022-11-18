Названа достойная иномарка за 300 тысяч — журнал За рулем

Названа достойная иномарка за 300 тысяч

При этом покупатель может выбирать из трех типов кузова.

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Имея ограниченный бюджет на покупку автомобиля, привередничать особо не приходится. Да и все найденные варианты кажутся проигрышными. Тут не лишним будет совет эксперта — Александра Виноградова, который знает, какие машины на вторичном рынке достойны внимания, и делится этой информацией с читателями «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Если у вас на покупку машины отложено 300 тысяч, то можно присмотреться к Chevrolet Lacetti. Это будет автомобиль 2009 года выпуска в кузове хэтчбек, седан или универсал.

Названа достойная иномарка за 300 тысяч

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Двигатель без масложора

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Чаще всего на вторичном рынке встречаются варианты с 1,6-литровым двигателем мощностью 109 л.с. И это хорошо, так как мотор беспроблемный, а его ресурс превышает 300 тысяч километров.

Вы удивитесь, но у этого двигателя даже масложора нет. Он может появиться при пробеге 350 тысяч километров, но после замены маслосъемных колпачков тут же исчезнет.

У мотора есть только одно неудобство — частая замена ремня ГРМ (каждые 60 тысяч километров), вместе с которым рекомендуют менять и насос системы охлаждения. Даже если насос кажется исправным, еще 60 тысяч километров он не проходит — 10–20 тысяч и потечет.

Названа достойная иномарка за 300 тысяч

Надежные коробки передач

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Ни с механикой, ни с автоматом проблем быть не должно, если только предыдущий владелец их не убил. При аккуратной манере езды обе коробки можно считать практически вечными.

Механической коробке нужно минимум ухода — замена масла не реже чем каждые 100 тысяч километров да замена сцепления раз в 160 тысяч километров.

Автомату для долгой жизни достаточно самой малости — замены рабочей жидкости каждые 50 тысяч километров.

О других достойных вариантах за эти деньги читайте в оригинальной статье Александра Виноградова «Иномарка за 300 тысяч рублей — нашли 4 достойных модели».

Фото: Chevrolet

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Отзывы о Chevrolet Lacetti (6)

Chevrolet 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Машину уже поменял,но остался новый в упаковке передний бампер.Если кому то нужен,звоните т.8 903 779 22 52

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