Renault Logan против Chevrolet Nexia: тест самых доступных иномарок

После ухода Датсуна у нас не осталось иномарок-седанов дешевле Логана и Нексии.

Среди компактных и недорогих седанов много моделей и выглядящих привлекательнее, и оснащенных богаче. Перестали быть экзотикой обогревы руля и задних сидений, светодиодные фары и красочные мультимедийки. Renault Logan и Chevrolet Nexia — самые скромные среди недорогих. И к тому же еще и модельный возраст отражается и на внешности, и на характеристиках. Logan вышел в 2012 году, Nexia и того старше. Ее исходник, Chevrolet Aveo, появился почти 20 лет назад и с тех пор существенно не менялся.

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Цена — Nexia

Logan в «базе» дешевле Нексии — 683 000 рублей. Но если рассматривать варианты хотя бы с минимальными атрибутами комфорта, выгоднее окажется Chevrolet. У Логана следующая комплектация стоит сразу 749 000, а с автоматом — 864 000 рублей. Нексию с механической коробкой можно купить за 710–750 тысяч, с автоматической — за 810–840 тысяч. У тестовых экземпляров разница составляет почти сто тысяч (840 тысяч против 936).

Силовой агрегат — Nexia

Renault предлагает выбор из трех силовых агрегатов — все с моторами 1.6. На механику ставят 8-клапанный 82-сильный двигатель или 16-клапанник мощностью 113 «лошадей».

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К автомату — великовозрастному 4-ступенчатому агрегату DP2 — прилагается только 102-сильный 16-клапанник. Коробка прежде называлась DP0 (у альянса PSA известна как AL4) и славилась ломучестью. Сейчас с надежностью все в порядке, но переключения по-прежнему очень медленные. И жесткие: переход с первой на вторую, особенно на непрогретой машине, сопровождается чувствительным ударом. К тому же этот силовой агрегат получился очень прожорливым. В городе (даже без затяжных пробок) машина расходует 11–12 л/100 км.

Джиэмовский автомат Нексии работает шустрее и мягче. Шесть передач обеспечивают автомобилю лучшую экономичность. В тех же городских условиях реально уложиться в 10 л/100 км. И в трассовом режиме Chevrolet расходует около 7 л/100 км — примерно на пол-литра меньше, нежели Renault. Особых нареканий к надежности агрегата нет.

Ходовая часть — Logan

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На Логане с его «всеядными» подвесками с потрясающей энергоемкостью комфортно ехать по любым дорогам. И хотя крены великоваты и обратная связь на руле неидеальная, в любой ситуации машина себя ведет предсказуемо, а потому — безопасно. Для наших дорог — отличный вариант.

Nexia на небольших скоростях чуть мягче Логана. И на высоких подвеска тише отрабатывает неровности. Однако водитель чувствует машину хуже. На резкие маневры Chevrolet реагирует нервно — запредельно кренится и норовит «забросить» заднюю часть кузова.

Салон и багажник — Logan

Спереди запас пространства в обеих машинах одинаковый. Сзади же в Логане просторнее и ногам, и голове. Для коленей даже остается запас, тогда как в Нексии садишься впритык по всем измерениям. Салон неширокий (типично для машин В-класса), но все же втроем лучше ехать в Renault. Недаром он так популярен в такси.

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Багажник у Логана тоже больше: 400 литров против 364 у Нексии по нашим замерам (заявлено 510 и 400 соответственно). И разница не только в объеме. Чтобы закрыть крышку в Chevrolet, приходится хвататься снаружи за кузовные панели: ручки на внутренней обивке нет!

У Renault крышка изнутри без обивки, зато есть хват для руки. Кроме того, у Логана багажник отпирается нажатием на личинку замка, а у Нексии — ключом снаружи или кнопкой из салона.

Оснащение и комфорт — Logan

Такое ощущение, что в Нексии совсем нет шумоизоляции: очень некомфортно, даже если отсеять цоканье шипованных шин. Логан же вполне хорош по меркам недорогого автомобиля.

Что есть у Chevrolet, но нет у Renault — автоматического режима водительского стеклоподъемника и контроля давления в шинах. Зато у Нексии нет ни обогрева сидений, но даже кнопок управления центральным замком на ключе — и это в 2021 году! Дальше как-то неловко перечислять все, чем оснащен Logan: климат- и круиз-контроль, ограничитель скорости, парктроник, мультимедиа с навигацией, Android Auto и Apple CarPlay, дистанционный пуск двигателя и обогрев ветрового стекла.

Сервис и эксплуатация — Logan

У Chevrolet больше клиренс (175 мм против 160), но это без защиты картера. А она необходима, ведь нижняя точка — это гофра глушителя. Защиту можно установить, но тогда дорожные просветы машин окажутся схожими.

Полторы сотни дилеров Renault против 34 у Chevrolet — это соотношение наглядно демонстрирует, какая модель популярнее на рынке. К тому же популярности не добавляет и тот факт, что Nexia «перезапускается» третий раз за последние несколько лет (две попытки были у Равона — узбекской марки, под которой выпускались модели концерна GM). Частично реабилитирует Нексию разрешение производителя заливать бензин АИ-92, который дешевле рекомендованного для Логана «девяносто пятого» на 3,5–4 рубля.

Кто круче?

Вроде бы убедительная победа Renault Logan: 4–2. Однако у Chevrolet Nexia есть два козыря: более шустрый и экономичный силовой агрегат и привлекательная цена. При выборе недорого автомобиля это очень весомые аргументы.

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