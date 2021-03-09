Сравнили новые Logan и Nexia (+ все расходы на 3 года)

Для россиян Daewoo Nexia — автомобиль-веха. Для многих она стала первой иномаркой, а то и первой машиной в принципе. Желая сыграть на ностальгии, производитель достал из загашника известное имя, окрестив Нексией другую машину — Chevrolet Aveo первого поколения. Кстати, в Россию завозят Нексию не узбекской сборки, а казахстанской: Казахстан входит в Таможенный cоюз, значит, не надо растаможивать машину.
Но так ли уж привлекательна цена? Базовая модификация стоит 710 тысяч рублей. В этом сегменте дешевле можно взять только Гранту и Logan (стартовая Веста оценивается примерно в те же деньги). С ветхозаветной Грантой сравнивать Нексию мы не стали. А вот Logan — правильный конкурент.
Renault Logan
Машину второго поколения показали в 2012 году. Базируется на платформе предшественника. В Тольятти выпускают только седан и хэтчбек Sandero, хотя в других странах продают и универсал.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
Chevrolet Nexia
Дебютировал в 2002 году под названием Daewoo Kalos. Вскоре машину переименовали в Chevrolet Aveo, а потом и в Нексию. Последний рестайлинг — в 2005 году. Производство — Казахстан.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
Износоустойчивость
Старые Нексии — те, которые еще Daewoo, - радовали только в первые годы эксплуатации. Потом кузов очень быстро покрывался ржавчиной и прогнивал насквозь.
У новых Нексий такого не наблюдается. По дорогам ездит много десятилетних машин (под именем Aveo) с приличным состоянием кузова. Но расслабляться не советую: антикор на днище нанесен неравномерно — нужна дополнительная обработка.
Про силовой агрегат ничего худого не скажешь. Такой же ставят на Кобальты. Один из них живет в редакции, и за 130 тысяч км ни полуторалитровый двигатель, ни шестиступенчатый автомат проблем не доставляли.
К шасси Нексии/Авео есть вопросы. К 70 тысячам км многие жалуются на скрипы задних сайлентблоков. Тогда же начинает подавать голос передняя подвеска — изнашиваются опоры передних стоек. Благо, всё это лечится быстро и недорого. В целом же Nexia вынослива и беспроблемна.
А Logan? Его кузов лучше защищен от коррозии. Днище покрыто равномерным и толстым слоем пластизоля. Неприкрытых участков, в отличие от Нексии, нет (даже полости внутри моторного отсека проантикорены!). Магистрали прячутся под пластиковым щитком. Всё сделано аккуратно — вот она, культура инженерии и производства!
Об этом косвенно говорит и более равномерный слой краски — разброс между кузовными деталями минимальный.
Французский мотор К4М надежен. Главное — не забывать вовремя менять ремень ГРМ. Оборвет — загнет клапаны. Четырехступенчатый автомат DP2 — потомок проблемной коробки DP0. Но его давно довели до ума, и он способен выходить 150 тысяч км без ремонта. Для этого необходимо регулярно менять и масло, и фильтр.
На профильных форумах владельцев Логанов нередки жалобы на малый ресурс стоек стабилизатора поперечной устойчивости — около 30 тысяч км. А еще слишком часто просят замены шаровые опоры — уже после 30–50 тысяч. То же самое и с передними ступичными подшипниками.
Есть вопросы и к электрооборудованию. Порой ломается левый подрулевой переключатель и отказывают кнопки джойстика управления магнитолой. Очень часто перегорают лампы в фарах — нередко «слепнут» даже двухлетние машины.
Лампы, как и в Нексии, несложно поменять самостоятельно. Но делать это не так удобно, поскольку приходится протискивать ладонь в узкий паз.
В общем, Logan требует к себе больше хозяйского внимания. Nexia на его фоне — просто паинька.
Nexia: все, что устарело
Нексии скоро исполнится двадцать лет, но ее дизайн не кажется архаичным. Но это не значит, что над машиной не надо работать! За это время вполне можно было подтянуть уровень оснащения до современных стандартов, которым Nexia уже давно не соответствует.
Вы удивитесь, но у нее до сих пор на ключе (он допотопный — без выкидного жала) нет кнопок управления центральным замком — приходится по-старорежимному вставлять ключ в дверной замок.
Нет обогрева сидений! Для нашей страны — плохо.
Салон устарел. Несуразно большой руль регулируется только по углу наклона. Спереди — ни единого подстаканника. Дверные кармашки — что щели почтовых ящиков. Правое колено водителя среднего роста конфликтует с массивной центральной консолью. Режима трехкратного моргания поворотников нет. Апофеоз жесткой экономии — ничем не прикрытые саморезы, которыми прикручена панель приборов.
И с обзорностью беда. Дворники не уходят до конца вниз и перекрывают зону перед капотом. Зеркала миниатюрны, поэтому не хватает охвата по вертикали. Камеры заднего вида нет даже в списке опций. Как и боковых подушек безопасности.
Медиасистема примитивная — без сенсорного экрана. Bluetooth есть, но качество передачи сигнала неважное.
На втором ряду тесно. Коленки упираются в спинки передних сидений, макушка полирует потолок. Скромен запас и по ширине — третий лишний. Кармашков в дверях нет, центрального подлокотника, подсветки, медиаразъемов — тоже. В общем, если ваши дети не младшеклассники, то Nexia вас вряд ли устроит. По той же причине она не годится и для такси.
Logan: есть вопросы к эргономике
Сзади в Логане лучше. Места больше по всем направлениям, особенно по ширине и высоте. Сиденье спрофилировано удачнее, даже по центру располагаешься по-человечески. Полноценный семейный автомобиль, не зря полюбившийся таксистам.
Renault аккуратнее отделан и богаче оснащен: есть обогрев сидений и ветрового стекла, климат-контроль, круиз-контроль и ограничитель скорости, центральный замок с дистанционным управлением, два подстаканника, боковые подушки безопасности. Причем у нас на тесте не самая богатая машина — ее можно дооснастить мультимедийкой с сенсорным экраном и поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, а также системой дистанционного запуска двигателя Renault Start.
Обзорность тоже лучше. Дворники не мешают, утапливаемые задние подголовники не портят вид через салонное зеркало. И есть задние датчики парковки.
По эргономике есть вопросы и к Renault. Кнопки обогрева сидений — в слепой зоне. Клавиши задних стеклоподъемников зачем-то установили на центральной консоли. Ну и блок управления круиз-контролем я бы перенес на руль — там много свободного места.
Динамика, расход и управляемость
Главный козырь Нексии — связка мотор-коробка. Разгонная динамика средненькая, но до чего же здорово настроен шестиступенчатый автомат! Переключается гладко, быстро и всегда своевременно. Во многом благодаря ему машина кажется шустрой.
Logan после Нексии воспринимается неспешным. Всё дело в устаревшей четырехступенчатой трансмиссии. На малых и средних оборотах двигателя автомат не тупит и не брыкается. Он начинает мотать нервы, когда начинаешь активничать. Помучаешься минутку-другую — и отпустишь газ за бесперспективностью.
Нексия экономичнее Логана: в среднем расходует 9 л/100 км против 10 у Renault. Кроме того, Нексию можно заправлять сравнительно дешевым бензином АИ‑92, а для Renault рекомендован 95‑й.
А вот с управляемостью Нексии не все в порядке. Дело даже не в шипованных шинах, которые рано скрежещут на голом асфальте. Основная проблема — раскачка кузова на средней и длинной волне. А еще — валкость. На полном ходу резкие движения рулем противопоказаны: машина норовит завалиться набок! Дело усугубляется совершенно невнятной обратной связью на руле — что в нулевом положении, что при поворотах.
Logan управляется приятнее и безопаснее. Он увереннее держит прямую. Раздражавший на парковке высоким усилием руль на ходу вопросов не вызывает — после Нексии это образчик должной обратной связи. Renault точнее и бодрее откликается на команды водителя и не изводит опасно глубокими кренами.
Из хорошего у Нексии — эффективные тормоза и энергоемкое шасси. «Лежачих полицейских» подвеска глотает на ура. Насмерть разбитые дороги с глубокими ямами тоже не проблема. Впрочем, при скорости более 70 км/ч на швах и стыках ощутимо вздрагивает всем кузовом и норовит соскочить с траектории — ESP лучше не отключать.
У Логана энергоемкость шасси тоже на высоте. Но есть нюансы: он скачет на мелкой волне, плюс удары от ям «прилетают» на руль. Но это не критично.
Шумоизоляция
По акустическому комфорту в лидерах Renault. В нем нет какого-то явного раздражителя. А вот Nexia огорошила — очень высоким уровнем шума. Шипованные шины гудят так, словно они катятся в сантиметре от ушей. Проехал по луже — будто окатили из брандспойта. В придачу к этому свистит ветер через уплотнители дверей, так что быстро ехать некомфортно.
ИТОГИ
Не все покупают машину, исходя из ходовых качеств и удобства интерьера. Нередко решающее значение имеет близость автосалона и СТО. И тут у Renault сокрушительное преимущество. Logan можно приобрести в 150 дилерских центрах. Нексию — у 34 дилеров. Renault легко выбрать и оплатить онлайн, и даже заказать доставку к дому. К дилеру Chevrolet придется топать на поклон.
На вторичке Nexia быстрее теряет в цене, а кому хочется через пять лет продавать свою ласточку за бесценок? Тем более, что покупатель Нексии изрядно потратился на дооснащение машины: докупил чехлы с обогревом сидений, поставил защиту картера, подкрылки, сигнализацию (не запирать же двери ключом!), датчики парковки, сделал дополнительный антикор. Дилер за эти допы легко возьмет 40–50 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется комплексная шумоизоляция салона. При перепродаже эти деньги вам никто не вернет.
Однако вывод у меня неожиданный. Нексию (под любым брендом) лучше брать на вторичном рынке. Трехлетняя машина обойдется в полмиллиона рублей, а ее остаточный ресурс будет еще высок — ездить и горя не знать. Logan же интереснее купить с нуля. За сопоставимые с Нексией деньги он не удручает сиротским оснащением и вообще оставляет ощущение более современного и законченного продукта.
Chevrolet Nexia
|Доступная цена, достойная плавность хода, классно настроенный автомат, тяговитый и экономичный двигатель
|Устаревшие экстерьер и интерьер, скромное оснащение, вопросы к эргономике, управляемости и, особенно, — шумности
Renault Logan
|Надежная управляемость, адаптация к российским условиям, просторные салон и багажник, ликвидность
|Старомодный дизайн, неспешные и не всегда логичные переключения автомата, высокий расход топлива
|
Ждем
В конце 2020 года было презентовано семейство Logan/Sandero третьего поколения. Увеличились размеры кузова и длина колесной базы, стал просторнее салон и багажник. С переходом на платформу CMF-B машины получили электроусилитель руля вместо гидравлики, рулевая колонка теперь регулируется в двух плоскостях. Подушек безопасности шесть (было четыре), а из электронных новшеств — система автоторможения. Место четырехцилиндровых двигателей заняли трехцилиндровые, объемом один литр. В атмосферном исполнении мотор развивает 65 л.с., с турбонаддувом — 90.
В России Logan третьего поколения ждем никак не раньше 2022 года.
|
Славные предки
Имя Nexia в нашей стране хорошо знакомо — так назывался седан Daewoo, перелицованный Opel Kadett образца 1985 года.
В середине 1990‑х Нексии были мегапопулярны. Иномарку дешевле тогда было не найти. В начале нулевых продажи пошли на спад: устаревшая машина не могла на равных конкурировать с локализованными породистыми автомобилями — взять хотя бы Ford Focus.
В 2016‑м первую Нексию сняли с производства.