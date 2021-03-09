Сравнили новые Logan и Nexia (+ все расходы на 3 года)

Нексия вернулась в Россию — теперь она едет к нам из Казахстана. Цена — от 710 тысяч рублей. «В базе» дешевле только Гранта да Логан.

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Для россиян Daewoo Nexia — автомобиль-веха. Для многих она стала первой иномаркой, а то и первой машиной в принципе. Желая сыграть на ностальгии, производитель достал из загашника известное имя, окрестив Нексией другую машину — Chevrolet Aveo первого поколения. Кстати, в Россию завозят Нексию не узбекской сборки, а казахстанской: Казахстан входит в Таможенный cоюз, значит, не надо растаможивать машину.

Но так ли уж привлекательна цена? Базовая модификация стоит 710 тысяч рублей. В этом сегменте дешевле можно взять только Гранту и Logan (стартовая Веста оценивается примерно в те же деньги). С ветхозаветной Грантой сравнивать Нексию мы не стали. А вот Logan — правильный конкурент.

Renault Logan Машину второго поколения показали в 2012 году. Базируется на платформе предшественника. В Тольятти выпускают только седан и хэтчбек Sandero, хотя в других странах продают и универсал. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (82 л.с.) — от 683 000 ₽

1.6 (102 л.с.) — от 839 000 ₽

1.6 (113 л.с.) — от 809 000 ₽ Chevrolet Nexia Дебютировал в 2002 году под названием Daewoo Kalos. Вскоре машину переименовали в Chevrolet Aveo, а потом и в Нексию. Последний рестайлинг — в 2005 году. Производство — Казахстан. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 (106 л.с.) — от 709 900 ₽

Износоустойчивость

Старые Нексии — те, которые еще Daewoo, - радовали только в первые годы эксплуатации. Потом кузов очень быстро покрывался ржавчиной и прогнивал насквозь.

У новых Нексий такого не наблюдается. По дорогам ездит много десятилетних машин (под именем Aveo) с приличным состоянием кузова. Но расслабляться не советую: антикор на днище нанесен неравномерно — нужна дополнительная обработка.

Про силовой агрегат ничего худого не скажешь. Такой же ставят на Кобальты. Один из них живет в редакции, и за 130 тысяч км ни полутора­литровый двигатель, ни шестиступенчатый автомат проблем не доставляли.

У полуторалитрового двигателя B15D2 — чугунный блок цилиндров и цепной привод ГРМ. Он приспособлен для работы на бензине АИ‑92. Всё, как мы любим! У мотора K4M чугунный блок цилиндров и ременный привод ГРМ. Ремень меняют раз в 60 тысяч км вместе с роликом-натяжителем.

К шасси Нексии/Авео есть вопросы. К 70 тысячам км многие жалуются на скрипы задних сайлентблоков. Тогда же начинает подавать голос передняя подвеска — изнашиваются опоры передних стоек. Благо, всё это лечится быстро и недорого. В целом же Nexia вынослива и беспроблемна.

А Logan? Его кузов лучше защищен от коррозии. Днище покрыто равномерным и толстым слоем пластизоля. Неприкрытых участков, в отличие от Нексии, нет (даже полости внутри моторного отсека проантикорены!). Магистрали прячутся под пластиковым щитком. Всё сделано аккуратно — вот она, культура инженерии и производства!

Об этом косвенно говорит и более равномерный слой краски — разброс между кузовными деталями минимальный.

Французский мотор К4М надежен. Главное — не забывать вовремя менять ремень ГРМ. Оборвет — загнет клапаны. Четырехступенчатый автомат DP2 — потомок проблемной коробки DP0. Но его давно довели до ума, и он способен выходить 150 тысяч км без ремонта. Для этого необходимо регулярно менять и масло, и фильтр.

Бачок с незамерзайкой у Нексии расположен слева. Если придется заливать жидкость в дороге — будете стоять на проезжей части. На машине такого класса пневмоупоры капота — большая редкость.

На профильных форумах владельцев Логанов нередки жалобы на малый ресурс стоек стабилизатора поперечной устойчивости — около 30 тысяч км. А еще слишком часто просят замены шаровые опоры — уже после 30–50 тысяч. То же самое и с передними ступичными подшипниками. Материалы по теме Тест-драйв по-новому: 14 честных ответов про Renault Logan

Есть вопросы и к электрооборудованию. Порой ломается левый подрулевой переключатель и отказывают кнопки джойстика управления магнитолой. Очень часто перегорают лампы в фарах — нередко «слепнут» даже двухлетние машины.

Лампы, как и в Нексии, несложно поменять самостоятельно. Но делать это не так удобно, поскольку приходится протискивать ладонь в узкий паз. В общем, Logan требует к себе больше хозяйского внимания. Nexia на его фоне — просто паинька.

Nexia: все, что устарело

Нексии скоро исполнится двадцать лет, но ее дизайн не кажется архаичным. Но это не значит, что над машиной не надо работать! За это время вполне можно было подтянуть уровень оснащения до современных стандартов, которым Nexia уже давно не соответствует. Вы удивитесь, но у нее до сих пор на ключе (он допотопный — без выкидного жала) нет кнопок управления центральным замком — приходится по-старорежимному вставлять ключ в дверной замок. Нет обогрева сидений! Для нашей страны — плохо.

Приборы Нексии незатейливы, но читаются хорошо. Еще бы убрать толстые серебристые ободки вокруг шкал. Кондиционер включается автоматически, когда переводишь воздушный поток на стекло или стекло-ноги. Намек на щедрость: водительский стеклоподъемник с импульсным режимом. Огромная баранка и отсутствие экрана медиасистемы на центральной консоли старят салон лет этак на пятнадцать. Автомат настроен хорошо. Это едва ли не единственный агрегат в Нексии, к которому вообще нет вопросов. Электронные часы — еще один привет из прошлого.



Салон устарел. Несуразно большой руль регулируется только по углу наклона. Спереди — ни единого подстаканника. Дверные кармашки — что щели почтовых ящиков. Правое колено водителя среднего роста конфликтует с массивной центральной консолью. Режима трехкратного моргания поворотников нет. Апофеоз жесткой экономии — ничем не прикрытые саморезы, которыми прикручена панель приборов.

И с обзорностью беда. Дворники не уходят до конца вниз и перекрывают зону перед капотом. Зеркала миниатюрны, поэтому не хватает охвата по вертикали. Камеры заднего вида нет даже в списке опций. Как и боковых подушек безопасности.

Сиденье Нексии не понравилось ни формой, ни содержанием — производитель сэкономил на регулировке поясничного подпора. На втором ряду Chevrolet втроем очень тесно. Особенно давит в плечах.

Медиасистема примитивная — без сенсорного экрана. Bluetooth есть, но качество передачи сигнала неважное.

На втором ряду тесно. Коленки упираются в спинки передних сидений, макушка полирует потолок. Скромен запас и по ширине — третий лишний. Кармашков в дверях нет, центрального подлокотника, подсветки, медиаразъемов — тоже. В общем, если ваши дети не младшеклассники, то Nexia вас вряд ли устроит. По той же причине она не годится и для такси.

Logan: есть вопросы к эргономике

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Сзади в Логане лучше. Места больше по всем направлениям, особенно по ширине и высоте. Сиденье спрофилировано удачнее, даже по центру располагаешься по-человечески. Полноценный семейный автомобиль, не зря полюбившийся таксистам.

Renault аккуратнее отделан и богаче оснащен: есть обогрев сидений и ветрового стекла, климат-контроль, круиз-контроль и ограничитель скорости, центральный замок с дистанционным управлением, два подстаканника, боковые подушки безопасности. Причем у нас на тесте не самая богатая машина — ее можно дооснастить мультимедийкой с сенсорным экраном и поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, а также системой дистанционного запуска двигателя Renault Start.

Как и у других автомобилей Renault, на спидометр нанесена «нечетная» оцифровка. Необычно, но привыкаешь быстро. Климат-контроль — в пакете «Комфорт» за 26 тысяч рублей. На водительской двери Логана — только клавиши передних стеклоподъемников. Другие две вынесены на консоль. Интерьер смотрится посвежее, и по уровню оснащения он лучше, чем у Нексии. Автомат не понравится активным водителям своей неспешной работой.



Обзорность тоже лучше. Дворники не мешают, утапливаемые задние подголовники не портят вид через салонное зеркало. И есть задние датчики парковки.

По эргономике есть вопросы и к Renault. Кнопки обогрева сидений — в слепой зоне. Клавиши задних стеклоподъемников зачем-то установили на центральной консоли. Ну и блок управления круиз-контролем я бы перенес на руль — там много свободного места.

Кресло Рено не ахти: короткая подушка, невнятная боковая поддержка… Сзади в Renault втроем заметно просторнее. И подсветка, в отличие от Нексии, есть.

Динамика, расход и управляемость