Названа идеальная машина за 700 тысяч — журнал За рулем

Названа идеальная машина за 700 тысяч

Купить ее вы можете в любой момент - этих машин в достатке на вторичном рынке.

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За 700 тысяч рублей на вторичном рынке можно купить кроссовер. Но это будет уже достаточно усталая машина. Поэтому стоит присмотреться ко второму по популярности в нашей стране кузову — седану.

Выбор седанов на вторичке огромен, но есть те, которые подойдут для вас больше, чем прочие. Вам нужен просторный, комфортный и надежный? Желательно, красивый и без проблем с запчастями? Тогда у эксперта «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александра Виноградова есть, что вам посоветовать.

Это компактный седан Chevrolet Cruze. Он больше и вместительнее, чем популярные Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo или Renault Logan, но дешевле, чем одноклассник Ford Focus 3.

Названа идеальная машина за 700 тысяч

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Chevrolet Cruze за 700 тысяч рублей будет в возрасте до 10 лет (2013–2014 годов выпуска). Плюс же модели в том, что кроме седанов она представлена в кузовах универсал и пятидверный хэтчбек.

Названа идеальная машина за 700 тысяч

Чтобы автомобиль не доставлял хлопот и не требовал много денег на содержание, обслуживание и ремонт, выбрать лучше вариант с атмосферным мотором объемом 1,6 или 1,8 литра.

Названа идеальная машина за 700 тысяч

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Двигатель 1.6 — самый популярный. Его мощность не обременительна при уплате транспортного налога (109 л.с.). При этом агрегат весьма надежен. У него всего две болезни — течь масла из-под клапанной крышки и выход из строя термостата, ресурс которого, впрочем, составляет около 100 тысяч км. Встречаются и неисправности модуля зажигания, что легко обнаружить во время тест-драйва.

Кроме того, Chevrolet Cruze — одна из немногих моделей, которую лучше брать с автоматом. Если мало в коробке менялось каждые 40 тысяч км, то она прослужит очень и очень долго.

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  • «За рулем» можно читать и в Viber.

О других столь же интересных предложениях за 700 тысяч рублей читайте в оригинальной статье Александра Виноградова «Автомобили за 700 тысяч рублей — 4 лучших (идеально подходят для наших условий)».

Фото: Chevrolet

Названа идеальная машина за 700 тысяч

Купить ее вы можете в любой момент — этих машин в достатке на вторичном рынке.

Названа идеальная машина за 700 тысяч — фото 1383409Названа идеальная машина за 700 тысяч — фото 1383408Названа идеальная машина за 700 тысяч — фото 1383411Названа идеальная машина за 700 тысяч
Названа идеальная машина за 700 тысяч

Купить ее вы можете в любой момент — этих машин в достатке на вторичном рынке.

Названа идеальная машина за 700 тысяч — фото 1383408Названа идеальная машина за 700 тысяч — фото 1383409Названа идеальная машина за 700 тысяч — фото 1383411Названа идеальная машина за 700 тысяч
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Отзывы о Chevrolet Cruze (7)

Chevrolet 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Внешность и салон, хорошо рулится, надежный двигатель.

Недостатки:

Слабенький разгон, большой расход топлива.

Комментарий:

Меня, как наверное и большинство автовладельцев, изначально подкупил дизайн машины. Ну и цена, конечно. В 2012 году за 1,8 с автоматом заплатил чуть больше 600 тысяч рублей. Кузов хэтчбек. При этом багажник супер, вожу там велики и разную спортивную снарягу. Все помещается без проблем. Движок раб...

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