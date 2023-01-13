Названа идеальная машина за 700 тысяч

За 700 тысяч рублей на вторичном рынке можно купить кроссовер. Но это будет уже достаточно усталая машина. Поэтому стоит присмотреться ко второму по популярности в нашей стране кузову — седану.
Выбор седанов на вторичке огромен, но есть те, которые подойдут для вас больше, чем прочие. Вам нужен просторный, комфортный и надежный? Желательно, красивый и без проблем с запчастями? Тогда у эксперта «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александра Виноградова есть, что вам посоветовать.
Это компактный седан Chevrolet Cruze. Он больше и вместительнее, чем популярные Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo или Renault Logan, но дешевле, чем одноклассник Ford Focus 3.
Chevrolet Cruze за 700 тысяч рублей будет в возрасте до 10 лет (2013–2014 годов выпуска). Плюс же модели в том, что кроме седанов она представлена в кузовах универсал и пятидверный хэтчбек.
Чтобы автомобиль не доставлял хлопот и не требовал много денег на содержание, обслуживание и ремонт, выбрать лучше вариант с атмосферным мотором объемом 1,6 или 1,8 литра.
Двигатель 1.6 — самый популярный. Его мощность не обременительна при уплате транспортного налога (109 л.с.). При этом агрегат весьма надежен. У него всего две болезни — течь масла из-под клапанной крышки и выход из строя термостата, ресурс которого, впрочем, составляет около 100 тысяч км. Встречаются и неисправности модуля зажигания, что легко обнаружить во время тест-драйва.
Кроме того, Chevrolet Cruze — одна из немногих моделей, которую лучше брать с автоматом. Если мало в коробке менялось каждые 40 тысяч км, то она прослужит очень и очень долго.
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О других столь же интересных предложениях за 700 тысяч рублей читайте в оригинальной статье Александра Виноградова «Автомобили за 700 тысяч рублей — 4 лучших (идеально подходят для наших условий)».
Фото: Chevrolet