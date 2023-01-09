Автомобили за 700 тысяч рублей - 4 лучших (идеально подходят для наших условий)

Kia Rio
За 700 тысяч рублей можно подыскать рестайлинговый Rio третьего поколения 2015–2016 года с пробегом 80–90 тысяч км. Выбор двигателей ограничен двумя атмосферниками серии Gamma объемом 1,4 и 1,6 л. Оба сочетаются как с механикой, так и с автоматом.
Лучше предпочесть мотор 1.6 — он не только мощнее, но и более ресурсный. При выборе обратите внимание на прокладку головки блока — она может «течь» уже после 60 тысяч км. Также есть случаи рассыпания внутренностей нейтрализатора (подробнее о слабых местах двигателей Kia и Hyundai читайте здесь).
Как ни странно, из коробок передач надежнее автоматическая. Если регулярно (каждые 60 тысяч км) менять масло, коробка живет долго. Основные проблемы у механики — появляющиеся со временем трудности включения первой или задней передачи. У многих машин изношен синхронизатор третьей передачи.
Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Kia можно тут.
Volkswagen Polo
Калужский Volkswagen Polo также будет рестайлинговым, 2015–2016 года выпуска.
В целом, это надежный автомобиль, после обновления еще и избавившийся от двигателя 1.6 серии CFNA (105 л.с.) с врожденным стуком поршневой группы. На рестайлинговые Polo устанавливают агрегат CWVA — такого же объема, но уже нового поколения. Он не только мощнее (110 л.с.), но и надежнее предшественника.
При покупке обязательно проверьте состояние насоса системы охлаждения — после 80 тысяч км появляются течи. А при осмотре машин с пробегами 120 тысяч км и более поинтересуйтесь у владельца, менял ли он ремень ГРМ.
Обе коробки передач беспроблемны. У механики может пропасть идеальная четкость включения, что связано с износом кулисы. Но обычно это проявляется на больших пробегах.
Шестиступенчатый автомат Aisin при регулярной смене масла (каждые 80 тысяч км) выдерживает 400 тысяч км.