На Эгейском море купальщики превратились в бурлаков

А все потому, что в воду неожиданно нырнул автомобиль.

С началом лета жители Греции и туристы стекаются на пляжи в поисках передышки от жары. В то время как многие наслаждались этим днем, группа купальщиков неожиданно оказалась вовлеченной в миссию по вылавливанию Skoda Karoq, которая решила поплавать.

Инцидент произошел в пятницу на острове Эгина, который находится недалеко от греческой столицы. По словам властей порта, белый Skoda Karoq был припаркован слишком близко к берегу и неожиданно скатился с края. К счастью, в момент происшествия внутри никого не было.

Как только местные жители узнали о транспортном средстве в воде, они сразу же прицепили его к лодке и отбуксировали в более безопасные воды, пока оно не затонуло. Однако из-за небольшой глубины лодка не смогла дотянуть кроссовер до самого берега. И тогда «включились» купальщики, они охотно выстроились в живую цепочку и осторожно вытащили автомобиль из воды.

Так зачем же внедорожник отправился купаться в Эгейское море? Очевидцы с юмором предположили, что водитель забыл поставить машину на ручник, что звучит странно, поскольку Skoda Karoq стандартно поставляется с автоматическим электронным ручным тормозом. Скорее всего, водитель почему-то не поставил автомобиль на «паркинг».

Есть надежда, что Шкоду удастся спасти благодаря оперативным действиям волонтеров, которые быстро очистили салон от соленой воды.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник, фото: Carscoops