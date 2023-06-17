На Эгейском море купальщики превратились в бурлаков
С началом лета жители Греции и туристы стекаются на пляжи в поисках передышки от жары. В то время как многие наслаждались этим днем, группа купальщиков неожиданно оказалась вовлеченной в миссию по вылавливанию Skoda Karoq, которая решила поплавать.
Инцидент произошел в пятницу на острове Эгина, который находится недалеко от греческой столицы. По словам властей порта, белый Skoda Karoq был припаркован слишком близко к берегу и неожиданно скатился с края. К счастью, в момент происшествия внутри никого не было.
Как только местные жители узнали о транспортном средстве в воде, они сразу же прицепили его к лодке и отбуксировали в более безопасные воды, пока оно не затонуло. Однако из-за небольшой глубины лодка не смогла дотянуть кроссовер до самого берега. И тогда «включились» купальщики, они охотно выстроились в живую цепочку и осторожно вытащили автомобиль из воды.
Так зачем же внедорожник отправился купаться в Эгейское море? Очевидцы с юмором предположили, что водитель забыл поставить машину на ручник, что звучит странно, поскольку Skoda Karoq стандартно поставляется с автоматическим электронным ручным тормозом. Скорее всего, водитель почему-то не поставил автомобиль на «паркинг».
Есть надежда, что Шкоду удастся спасти благодаря оперативным действиям волонтеров, которые быстро очистили салон от соленой воды.
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Источник, фото: Carscoops
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Отзывы о Skoda Karoq (5)
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.