Эти модели с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет самые популярные на рынке
Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению автомобилей с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет на платформе. Объявлений о продаже таких авто в январе-мае 2023 года стало больше на 38,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а покупательский интерес вырос на 46,4% год к году.
Самыми востребованными оказались авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет марок Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.
Самые популярные модели в этом сегменте:
- Lada Granta – средняя цена 635 000 рублей, доля от общего спроса – 6,6%.
- Toyota Camry – 2 505 000 рублей; 4,8%
- Lada Vesta – 921 000 рублей; 4,4%.
- Hyundai Solaris – 1 249 000 рублей; 3,9%
- Kia Rio – 1 269 000 рублей; 3,5%
Средняя цена на автомобиль с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет в январе-мае 2023 года составила 1 875 000 рублей.
В топ-10 также вошли Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Creta, Lada Largus и Hyundai Santa Fe.
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Фото: depositphotos.com
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