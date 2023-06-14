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Эти модели с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет самые популярные на рынкеЭти модели с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет самые популярные на рынке
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Эти модели с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет самые популярные на рынке

По статистике, продажи таких авто в январе-мае 2023 года увеличилось на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению автомобилей с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет на платформе. Объявлений о продаже таких авто в январе-мае 2023 года стало больше на 38,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а покупательский интерес вырос на 46,4% год к году.

Самыми востребованными оказались авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет марок Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

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Самые популярные модели в этом сегменте:

  • Lada Granta – средняя цена 635 000 рублей, доля от общего спроса – 6,6%.
  • Toyota Camry – 2 505 000 рублей; 4,8%
  • Lada Vesta – 921 000 рублей; 4,4%.
  • Hyundai Solaris – 1 249 000 рублей; 3,9%
  • Kia Rio – 1 269 000 рублей; 3,5%

Средняя цена на автомобиль с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет в январе-мае 2023 года составила 1 875 000 рублей.

В топ-10 также вошли Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Creta, Lada Largus и Hyundai Santa Fe.

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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