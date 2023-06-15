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Губернатор рассказал, что сейчас происходит с автозаводами в Петербурге

Речь шла о бывших сборочных производствах Nissan, Toyota и Hyundai.

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АВТОВАЗ с партнером запускают линию по сборке автомобилей в Петербурге на бывшем заводе Nissan. Это очень важное для города событие, подтверждающее мощный промышленный потенциал Петербурга, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Первой моделью станет кроссовер Lada Х-Сross 5, производство начнется с крупноузловой сборки, но сборка сразу будет конвейерной, без примитивного постового сценария.

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В 2024 году начнется мелкоузловая сборка с максимальным привлечением петербургских поставщиков автокомпонентов. Будет запущено еще две модели.

Процесс оформления имущества бывшего завода Toyota еще не завершен. Необходимую поддержку и содействие новому владельцу, концерну «Алмаз-Антей» в лице Обуховского завода, город обеспечил. Там будут выпускать легковой автомобиль Е-Neva – это полностью петербургская разработка. В планах концерна — городской электромобиль класса B+, легкий коммерческий электромобиль, а также гибриды, использующие газ или водород.

Судьба завода Hyundai в Петербурге окончательно не решена. Он в простое с марта 2022 года. Город следит за положением дел на предприятии.

«Важно, что мы начали возрождать автокластер. И не просто начали, а, как уже сказал, сразу ставим перед собой конкретные цели по объемам и срокам локализации. Хочу подчеркнуть — это намного более жесткие требования, чем выдвигались к закрывшимся заводам. <…> Нам важны не просто объемы, а локализованные объемы», – подчеркнул Беглов.
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Источник: ТАСС

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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