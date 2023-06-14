Названа цена нового кроссовера Lada X-Cross 5 (прогноз «За рулем»)

Сегодня в Санкт-Петербурге официально представили кроссовер Лада X-Cross 5.

Lada X-Cross 5 – один из первых автомобилей, собранных на заводе Лада в Санкт-Петербурге, и сейчас эту машину представляют на ПМЭФ.

Это переднеприводная машина, по габаритам сопоставимая с Kia Sportage. Мотор – 1.5 турбо, 160 л.с. и 7-ступенчатый робот. Механической коробки нет.

Интерьер выглядит богато: двухцветная обивка, бежево-коричневое сочетание смотрится довольно эффектно.

Комплектаций всего две. На этой неделе машины начнут собирать, к концу лета они поступят к дилерам. Цена пока неизвестна, но по мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, она будет около 2 млн рублей.

Технические характеристики кроссовера, оснащение и стоимость обнародуют позже.

Напомним, Lada X-Cross 5 – это перелицованный китайский FAW Bestune T77 с фирменными эмблемами российского бренда.

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Источник, видео: «За рулем»

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС