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В Россию привезли новый Chevrolet дешевле 2 миллионов

Частный дилер привез в Россию седан 2023 года выпуска без пробега.

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Продавец запросил за новый Chevrolet Onix 1 850 000 рублей – за такую же цену можно купить новую Lada Vesta. В объявлении не указана комплектация автомобиля, но известно, что уже в базовой версии Onix оснащен двумя подушками безопасности, кондиционером, мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном, системой стабилизации и ABS. Топовые седаны Onix оснащены парктрониками, климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфонов, подогревом всех сидений и 16-дюймовыми колесными дисками.

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Продавец также указывает, что у Onix трехцилиндровый литровый турбомотор, который выдает 116 л.с. и работает с шестиступенчатым автоматом. Такой седан может разогнаться до «сотни» за 13,7 секунд.

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Chevrolet Onix собирают в Узбекистане и Казахстане, и руководство GM наложило жесткий запрет на экспортные поставки моделей российским дилерам. Нарушение этого эмбарго грозит автозаводам санкциями, включая остановку конвейеров.

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Источник: Российская газета

Фото: Сhevrolet-auto

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За РулемЛежнин Роман
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