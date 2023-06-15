Стало известно, при каком условии вырастет стоимость проезда по платным трассам

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Оператор платных трасс компания «Автодор» пока не планирует повышать стоимость проезда по дорогам. Но, как сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, это не исключено.

«Мы вернемся к этому у себя позже», — сказал он.

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В то же время Петушенко отметил, что повышение стоимости проезда по платным дорогам зависит в том числе от уровня инфляции.

Ранее в компании сообщали, что повышение будет происходить поэтапно, «с учетом баланса интересов пользователей и обеспечения финансовой устойчивости инвестиционных проектов».

В начале июня стало известно, что «Автодору» передадут в управление участки федеральных трасс общей протяженностью более 900 км – их включат в состав М-12.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»

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