Стало известно, при каком условии вырастет стоимость проезда по платным трассам

Трафик на скоростных магистралях летом значительно увеличивается.

Оператор платных трасс компания «Автодор» пока не планирует повышать стоимость проезда по дорогам. Но, как сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, это не исключено.

«Мы вернемся к этому у себя позже», — сказал он.

В то же время Петушенко отметил, что повышение стоимости проезда по платным дорогам зависит в том числе от уровня инфляции.

Ранее в компании сообщали, что повышение будет происходить поэтапно, «с учетом баланса интересов пользователей и обеспечения финансовой устойчивости инвестиционных проектов».

В начале июня стало известно, что «Автодору» передадут в управление участки федеральных трасс общей протяженностью более 900 км – их включат в состав М-12.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»