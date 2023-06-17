#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили этих цветов меньше всего теряют в цене при продажеАвтомобили этих цветов меньше всего теряют в цене при продаже
В лидерах – машины желтого цвета. Может,...
На Эгейском море купальщики превратились в бурлаковНа Эгейском море купальщики превратились в бурлаков
А все потому, что в воду неожиданно нырнул...
Путешествовать на машине станет приятнееПутешествовать на машине станет приятнее
Запланировано серьезное развитие...

Автомобили этих цветов меньше всего теряют в цене при продаже

В лидерах – машины желтого цвета. Может, потому, что они самые редкие?

За РулемНазваны пять самых дорогих автомобилей в мире

Согласно исследованию, цвет автомобиля может менять его стоимость в пределах примерно 5 тыс. долларов. Выводы были сделаны на основе анализа продаж более чем 1,3 млн трехлетних машин.

Вы удивитесь, но больше всего покупатели на вторичке готовы переплачивать за желтый цвет автомобиля. Спустя три года он теряет в цене лишь 13,5% при среднестатистическом показателе 22,5%.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«В случае с желтыми автомобилями по-прежнему сохраняется наибольшая разница между тем, сколько их произведено, и тем, сколько людей хотят приобрести их. Хотя не так много людей хотят именно желтую машину, желающих явно больше, чем предложений, поэтому желтый цвет так высоко ценится на вторичном рынке», – говорится в исследовании.

Также привлекательность автомобиля на вторичном рынке повышают такие оттенки как бежевый, оранжевый, зеленый, красный, белый и синий.

При этом популярные в России автомобили черного цвета теряют за три года эксплуатации 23,9%. А самыми «неходовыми» цветами оказались коричневый и золотой — 24% и 25,9% соответственно.

Источник: Iseecars

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0