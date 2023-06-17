Автомобили этих цветов меньше всего теряют в цене при продаже

В лидерах – машины желтого цвета. Может, потому, что они самые редкие?

Согласно исследованию, цвет автомобиля может менять его стоимость в пределах примерно 5 тыс. долларов. Выводы были сделаны на основе анализа продаж более чем 1,3 млн трехлетних машин.

Вы удивитесь, но больше всего покупатели на вторичке готовы переплачивать за желтый цвет автомобиля. Спустя три года он теряет в цене лишь 13,5% при среднестатистическом показателе 22,5%.

«В случае с желтыми автомобилями по-прежнему сохраняется наибольшая разница между тем, сколько их произведено, и тем, сколько людей хотят приобрести их. Хотя не так много людей хотят именно желтую машину, желающих явно больше, чем предложений, поэтому желтый цвет так высоко ценится на вторичном рынке», – говорится в исследовании.

Также привлекательность автомобиля на вторичном рынке повышают такие оттенки как бежевый, оранжевый, зеленый, красный, белый и синий.

При этом популярные в России автомобили черного цвета теряют за три года эксплуатации 23,9%. А самыми «неходовыми» цветами оказались коричневый и золотой — 24% и 25,9% соответственно.

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Источник: Iseecars

Фото: depositphotos.com