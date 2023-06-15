Китайцы планируют обосноваться у нас всерьез и надолго
Китайские автомобильные компании стремятся к локализации производства в РФ, заявил на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
«Китайская сторона рассчитывает на успех такого сотрудничества. Китайские автопроизводители постепенно переносят производство в Россию, что позволяет удовлетворить внутренний спрос», – сказал он.
На российский рынок уже вошли более 10 китайских автомобильных брендов. Компании ведут переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами о сборке и организации серийного производства, постепенной локализации. Такова тенденция на будущее.
В России быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику – с прошлого года он вырос с 5% до более 30%.
Несколько лет назад производитель Haval наладил серийное производство в Туле, и, как выяснилось, не зря – его продукция пользуется в России высоким спросом.
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Источник: РИА Новости
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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