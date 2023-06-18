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Пожалуй, самое глупое ДТП этой недели (видео)

В Томске водители на праворульной иномарке и на Lada Granta решили развернуться через встречную полосу – и потерпели полное фиаско.

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Судя по видео, разрыв сплошной линии в этом месте действительно есть. Но местные жители говорят, что разворот на этом участке запрещен, так как есть знак 4.1.1 «Движение прямо», сообщает источник.

Тем не менее, многие все же разворачиваются. Рано или поздно должен был найтись кто-то, кто на личном примере «минуса в карму» покажет, что этого делать нельзя.

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Водитель японского седана при развороте не поместился в габарит дороги, уткнувшись в бордюр модным тюнинговым обвесом. Вероятно, занервничав ввиду этого, а также из-за приближающегося встречного потока, он ничтоже сумняшеся сдал назад.

Однако в задний бампер ему уже «дышал» такой же любитель развернуться в неположенном месте на Lada Granta. Завершилось все ожидаемо: многоэтажными выражениями и, вероятно, многокилометровой пробкой.

Видео: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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