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Представлен сверхтяжелый грузовик на базе БЕЛАЗ-7958Представлен сверхтяжелый грузовик на базе БЕЛАЗ-7958
Эта техника обслуживает основные машины горных...
Приборка – цифровая. При остатке батареи 56% дисплей обещает 231 км запаса хода. Это 413 км на полной зарядке. С учетом мороза на улице и неэкономичного съемочного ­режима езды – нормально.Еще один кроссовер из Липецка: 204 л.с., 500 км на одной зарядке
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Представлен сверхтяжелый грузовик на базе БЕЛАЗ-7958

Эта техника обслуживает основные машины горных разработок – самосвалы.

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Вслед за сверхтяжелым тягачом БЕЛАЗ-7430G белорусский производитель показал еще одну интересную машину. Это собранное под заказ шасси БЕЛАЗ-7958, которое на заводе характеризуют как универсальное решение для карьерного спецтранспорта.

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На это универсальное шасси без собственной грузовой платформы можно ставить цистерны, специальные кузова и другое оборудование, получая все машины, необходимые для обслуживания работы карьеров: автотопливозаправщики, щебнеразбрасыватели, маслозаправщики…

За Рулем
За Рулем

Словом, это та техника, которая обслуживает основные машины горных разработок – самосвалы. Шасси БЕЛАЗ-7958 имеет удлиненную до 5,2 м колесную базу и максимальную массу нагрузки до 42 тонн. В движение оно приводится дизелем мощностью 368 л.с. и гидромеханической трансмиссией. Подвеска – пневмогидравлическая.

Комплектация включает электронно-диагностическую панель приборов, защитную систему ROPS, систему пожаротушения с дистанционным включением и систему автоматической централизованной смазки.

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Источник, фото: БЕЛАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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