Представлен сверхтяжелый грузовик на базе БЕЛАЗ-7958

Эта техника обслуживает основные машины горных разработок – самосвалы.

Вслед за сверхтяжелым тягачом БЕЛАЗ-7430G белорусский производитель показал еще одну интересную машину. Это собранное под заказ шасси БЕЛАЗ-7958, которое на заводе характеризуют как универсальное решение для карьерного спецтранспорта.

На это универсальное шасси без собственной грузовой платформы можно ставить цистерны, специальные кузова и другое оборудование, получая все машины, необходимые для обслуживания работы карьеров: автотопливозаправщики, щебнеразбрасыватели, маслозаправщики…

Словом, это та техника, которая обслуживает основные машины горных разработок – самосвалы. Шасси БЕЛАЗ-7958 имеет удлиненную до 5,2 м колесную базу и максимальную массу нагрузки до 42 тонн. В движение оно приводится дизелем мощностью 368 л.с. и гидромеханической трансмиссией. Подвеска – пневмогидравлическая.

Комплектация включает электронно-диагностическую панель приборов, защитную систему ROPS, систему пожаротушения с дистанционным включением и систему автоматической централизованной смазки.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: БЕЛАЗ