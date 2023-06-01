Такого вы не видели: собран самый большой БЕЛАЗ тягач!

Строго говоря, это эвакуатор – прямо как тот, что забирает машины с улиц при неправильной парковке. Только немного побольше.

Постоянные читатели «За рулем» знают, что БЕЛАЗ – это не только самосвалы. Вот и новинка белорусского производителя не связана напрямую с карьерными «монстрами», делающими ему основную славу. Хотя, конечно, берет начало именно от них.

Речь о тягаче БЕЛАЗ-7430G, созданном на шасси 220-тонного самосвала БЕЛАЗ-7530G – о сборке первой такой машины заводчане отчитались 1 июня.

Пожалуй, это крупнейший тягач, который мы с вами когда-либо видели.

Сам производитель называет его «самой большой машиной в классе карьерных эвакуаторов». Его назначение – оперативная буксировка в ремонтную зону самосвалов и других машин снаряженной массой 100-170 тонн.

Захват сцепного устройства работает как своеобразный крюк. Тягач цепляет им неисправную технику за бампер или платформу, приподнимает от земли при помощи гидравлики и везет на ремонт.

Силовой блок БЕЛАЗ-7430G состоит из дизеля мощностью 2335 л.с. и электромеханической трансмиссии переменно-постоянного тока. По заказу машину можно дооборудовать оборудованием для сварочных работ – дизель-генератором, выпрямителем и компрессором.

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Источник: БЕЛАЗ