4,4 метра, 1,8 тонны и 68 л.с. – что не так с новым Москвичом?

На столичном автозаводе начали собирать вторую модель. Точнее, электрическую версию кроссовера Москвич 3, получившую дополнительный шильдик «е». И вот что ее еще отличает от аналогичной модели с бензиновым двигателем.

Нереальная мощность

Когда появилась первая информация об электрическом Москвиче, вызвала недоумение удельная мощность: 68 л.с. на 1,8 т снаряженной массы.

Но оказалось, это силы, которые электромотор может выдавать в течение 30 минут. А краткосрочная пиковая мощность втрое выше – 193 «лошади». Для кроссовера В-класса более чем достаточно.

К тому же речь не о ДВС, а об электромоторе, который тянет «на все деньги» с нулевых оборотов.

Реальный запас хода

При полностью заряженной батарее на приборке Москвича высветилось 410 км. И этот запас хода правдоподобный, ведь замер производился по современному ездовому циклу WLTP. В отличие от устаревшего NEDC и его китайского аналога CLTC, он достаточно близок к реальной жизни.

В городском цикле всё честно: километр проехал – на километр упал запас хода. И на скоростях 90-100 км/ч расход энергии возрастает не слишком сильно. Летом на машине можно спокойно ездить, ориентируясь на показания маршрутного компьютера.

На электрический Москвич устанавливают LED-фары и 18-дюймовые колеса. Необъяснимо, как на леворульной машине зарядный порт оказался в левом переднем крыле, со стороны дороги.

Внутри просторно и современно

При длине 4,4 м Москвич 3e порадовал простором на втором ряду. Места достаточно по всем измерениям. Третьему, как водится, будет тесно из-за недостаточной ширины салона.

Багажник типичного для этого класса кроссоверов объема (заявлено 520 л, которые, скорее всего, намерили под потолок). Под полом полноразмерная запаска на литом диске (что приятно удивило).

Поначалу смущает большой кластер сенсорных клавиш под дисплеем медиасистемы. Однако быстро убеждаешься, что яркости подсветки ему хватает в любую погоду. Всматриваться и угадывать, куда ты жмешь, не нужно.

Предусмотрена система кругового обзора с неплохим качеством картинки.

У руля нет настройки по вылету, а сиденью не хватает диапазона регулировки по высоте.

Есть прямой конкурент

Москвич в своем сегменте не одинок. Еще в прошлом году на конвейер под Липецком встал Evolute i-Joy. Размеры и масса у машин сопоставимы.

Однако московская машина на 30 сил мощнее и примерно на секунду шустрее в разгоне до сотни.

Батарея у Москвича на 65,7 кВт·ч против 53 у Эволюта. Не удивляйтесь, что для i-Joy заявлен запас хода всего на 3 км меньше (407 км): замер сделан по менее реалистичному циклу CLTC.

Клиренс неплохой - 170 мм. И днище плоское, что является плюсом на бездорожье. А минус – только передний привод и масса 1,8 т.

Скидок нет

По характеристикам Москвич 3e выглядит предпочтительнее, нежели Evolute i-Joy. И стоят они одинаково – по 3,5 млн рублей.

Но есть важная оговорка. На липецкий электромобиль дают госсубсидию (минус 625 тысяч рублей от цены) и дополнительные скидки. Выгода может суммарно достигать миллиона рублей.

Покупателям Москвича 3е не положено ничего. И это серьезно охлаждает интерес к столичному электромобилю.