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Бренд из Китая расширит линейку моделей для России: старт продаж уже в 2025 году

Livan привезет в Россию новинку и готовит рестайлинг кроссоверов X3 Pro и X6 Pro

Китайский автопроизводитель Livan намерен обновить в 2025 году две модели из линейки и привезти в Россию новинку. Предстоящими планами поделились в пресс-службе бренда.

Рестайлинг затронет кроссоверы Livan X3 Pro и X6 Pro, а для гибридного автомобиля запланирован дебют на рынке России. Вся подробная информация о новинке появится ближе к старту продаж.

Livan X3 Pro
Livan X3 Pro
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Габариты кроссовера Livan X3 Pro составляют 4005х1760х1575 мм, размер колесной базы – 2480 мм. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 103 л.с., он работает в паре с вариатором, привод – передний. Цена кроссовера варьируется от 1,672 до 1,889 млн рублей.

Livan X6 Pro больше по размерам, его габариты 4535/1845/1725 мм, под капотом у него бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л мощностью 147 или 174 л.с., а также 7-ступенчатый робот. Цена – от 2,629 до 2,829 млн рублей.

Livan X6 Pro
Livan X6 Pro

Напоминаем, что в модельный ряд бренда входит седан S6 Pro – он уже продается на авторынке РФ. Его габариты 4730х1818х1480 мм. Силовой агрегат такой же, как и у модели X6 Pro, а цена составляет от 2,549 до 2,749 млн рублей.

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Livan
Количество просмотров 10
11.12.2024 
Фото:Livan
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