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Популярный кроссовер Geely Atlas Pro стал доступнее

С января по май 2023 года дилеры продали 5829 автомобилей Atlas Pro, а теперь у него еще и новая базовая версия появилась.

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Изначально Geely Atlas Pro был в России исключительно полноприводным, и хотя мы тестировали переднеприводную версию в прошлом году, то был кроссовер со 177-сильным вариантом турбомотора 1.5.

Теперь же компания предложила клиентам удобный с точки зрения налогов 150-сильный кроссовер с приводом на переднюю ось. С этим мотором и 6-ступенчатой АКП машина разгоняется до 100 км/ч за 11 секунд и тратит 7,4 литра на 100 км в смешанном цикле.

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И такой Geely Atlas Pro действительно самый доступный в линейке – от 2 688 990 рублей, а с задействованием трейд-ин и кредитования выйдет и вовсе 2 138 990 рублей.

Но это цифры для базовой версии Comfort, а будет еще и более богатая Luxury. На обе уже открыт прием заказов.

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Фото: Geely

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За РулемИннокентий Кишкурно
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