Популярный кроссовер Geely Atlas Pro стал доступнее
Изначально Geely Atlas Pro был в России исключительно полноприводным, и хотя мы тестировали переднеприводную версию в прошлом году, то был кроссовер со 177-сильным вариантом турбомотора 1.5.
Теперь же компания предложила клиентам удобный с точки зрения налогов 150-сильный кроссовер с приводом на переднюю ось. С этим мотором и 6-ступенчатой АКП машина разгоняется до 100 км/ч за 11 секунд и тратит 7,4 литра на 100 км в смешанном цикле.
И такой Geely Atlas Pro действительно самый доступный в линейке – от 2 688 990 рублей, а с задействованием трейд-ин и кредитования выйдет и вовсе 2 138 990 рублей.
Но это цифры для базовой версии Comfort, а будет еще и более богатая Luxury. На обе уже открыт прием заказов.
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Фото: Geely
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