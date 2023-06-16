Наводнение в Сочи: последствия для автомобилистов
Вслед за Тывой и Адыгеей водная стихия потрепала нервы и автомобилистам Краснодарского края. Так, в Сочи из-за обильных осадков уровень воды в реке Мацеста оказался куда выше нормы.
В результате размытыми оказались многие дороги и мосты, произошло подтопление дорожной инфраструктуры и придомовых территорий, поврежден участок газопровода.
В середине недели МВД РФ сообщило об организации оперативного штаба. Полиция начала обход дворов и оказание помощи при покидании подтопленных территорий. Госавтоинспекторы обеспечивали проезд на проблемных участках, организовали объездные пути, расчищали трассу от поваленных деревьев, камней и мусора.
Ливни с грозами и градом, выход рек из берегов и сход селевых потоков угрожали местным жителям вплоть до позднего вечера 14 июня. К настоящему моменту осадки прекратились, уровень воды в Мацесте спал до приемлемых значений.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: МВД Медиа
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен