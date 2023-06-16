Наводнение в Сочи: последствия для автомобилистов

В июне стихия продолжает бушевать в самых разных регионах России.

Вслед за Тывой и Адыгеей водная стихия потрепала нервы и автомобилистам Краснодарского края. Так, в Сочи из-за обильных осадков уровень воды в реке Мацеста оказался куда выше нормы.

В результате размытыми оказались многие дороги и мосты, произошло подтопление дорожной инфраструктуры и придомовых территорий, поврежден участок газопровода.

В середине недели МВД РФ сообщило об организации оперативного штаба. Полиция начала обход дворов и оказание помощи при покидании подтопленных территорий. Госавтоинспекторы обеспечивали проезд на проблемных участках, организовали объездные пути, расчищали трассу от поваленных деревьев, камней и мусора.

Ливни с грозами и градом, выход рек из берегов и сход селевых потоков угрожали местным жителям вплоть до позднего вечера 14 июня. К настоящему моменту осадки прекратились, уровень воды в Мацесте спал до приемлемых значений.

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Источник: МВД Медиа