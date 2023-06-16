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Семьям с детьми – налоговый вычет при покупке автомобиляСемьям с детьми – налоговый вычет при покупке автомобиля
Предложение актуально для семей, воспитывающих...
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Семьям с детьми – налоговый вычет при покупке автомобиля

Предложение актуально для семей, воспитывающих двух и более детей.

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В Госдуму на рассмотрение вынесен законопроект о предоставлении налогового вычета в размере 13% стоимости автомобиля российского производства. Льготу предлагается предоставлять семьям, воспитывающим двух и более детей.

«Расширение мер поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, создает социально-экономическим условие, благоприятствующее рождению, содержанию и воспитанию нескольких детей. Многие семьи нуждаются также в транспортном средстве, особенно в больших городах. Автомобиль – это не роскошь, а необходимость», – говорится в пояснительной записке к документу.

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Такая мера также позволит дополнительно оказать поддержку отечественным производителям автомобилей, считают авторы инициативы.

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Источник: сайт Госдумы

Фото: depositphotos.com

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