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Крупный производитель моторных масел сменил имя

С 1 декабря 2022 г. южнокорейская компания SK Lubricants официально стала называться SK Enmove. Также с 15 июня 2023 года российское представительство SK сменила название на ООО «СК ЭНМУВ РУС».

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В компании пояснили, что изменение названия связано с глобальным ребрендингом. Он должен отразить цели по расширению бизнеса и обновленное позиционирование. Новое название выражает стремление компании к устойчивому развитию и экологически чистым технологиям.

Префикс En – это сокращение от нескольких слов. Environmental означает заботу об окружающей среде, а enabling и ensuring – возможности и гарантии для Movement, движения к лучшему будущему.

«Мы создаем новую идентичность как энергосберегающая компания и продолжаем внедрять инновации на существующих и новых предприятиях под нашим новым названием SK Enmove. Мы планируем повышать свою конкурентоспособность в текущем бизнесе смазочных материалов и укреплять позиции в новых областях бизнеса, а именно в смазочных материалах для электромобилей и управлении тепловыми режимами», – прокомментировал изменения Ча Гю-так, генеральный директор компании.

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SK Enmove – крупнейший производитель смазочных масел премиум-класса, которые повышают топливную эффективность транспортных средств и, таким образом, способствуют сокращению выбросов углекислого газа. SK Enmove входит в состав второго по величине южнокорейского конгломерата SK Group.

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