Chery Arrizo 8 - за что такие деньги? Известны подробности по комплектациям
В России модель будет предложена в трех версиях: Prestige, Ultimate и Ultimate SE.
После публикации российских цен на новый бизнес-седан Arrizo 8 компания Chery детально раскрыло состав двух комплектаций – теперь есть ясность, что покупатель получает за эти деньги – а также объявила старт приема предзаказов.
Напомним, по размерам Arrizo 8 сопоставим с Toyota Camry. В России модель будет предложена в трех версиях: Prestige, Ultimate и Ultimate SE.
Prestige (3,4 млн рублей):
- двухцветные литые диски 18”,
- полностью светодиодная оптика
- противотуманные фары
- зеркала с обогревом и повторителями поворотов
- парктроники,
- широкий набор ассистентов, включая мониторинг слепых зон, предупреждение о покидании полосы, адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение.
- 6 подушек безопасности
- датчики света и дождя
- акустические передние стекла
- бесключевой доступ и запуск с кнопки и дистанционный
- дистанционное открывание багажника
- кожаная отделка салона, вентилируемые передние сиденья
- полный зимний пакет
- мультимедиа – сдвоенный экран 24,6”, навигация, голосовое управление, Android Auto/Apple CarPlay, 8 динамиков
- круговой обзор через камеры
- беспроводная зарядка
- видеорегистратор
- полноразмерная запаска.
Ultimate (3,5 млн рублей)
- все функции Prestige
- панорамная крыша с люком
- 12 динамиков
- ассистент смены полосы, предотвращение столкновений сзади
- автоматический дальний/ближний свет
- 10 подушек безопасности
- регулировка поясничного подпора у водителя
- «авиационные» подголовники заднего сиденья
- ароматизатор воздуха.
А вот подробности оборудования специальной лимитированной версии Ultimate SE, рекомендованная цена на которую составляет 3,55 млн рублей, обещают раскрыть ближе к старту продаж, а именно до конца июня.
Фото: Chery
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видео отсюда: https://vk.com/video-1623507_456243417
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