Chery Arrizo 8 - за что такие деньги? Известны подробности по комплектациям

В России модель будет предложена в трех версиях: Prestige, Ultimate и Ultimate SE.

После публикации российских цен на новый бизнес-седан Arrizo 8 компания Chery детально раскрыло состав двух комплектаций – теперь есть ясность, что покупатель получает за эти деньги – а также объявила старт приема предзаказов.

Напомним, по размерам Arrizo 8 сопоставим с Toyota Camry. В России модель будет предложена в трех версиях: Prestige, Ultimate и Ultimate SE.

Prestige (3,4 млн рублей):

двухцветные литые диски 18”,

полностью светодиодная оптика

противотуманные фары

зеркала с обогревом и повторителями поворотов

парктроники,

широкий набор ассистентов, включая мониторинг слепых зон, предупреждение о покидании полосы, адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение.

6 подушек безопасности

датчики света и дождя

акустические передние стекла

бесключевой доступ и запуск с кнопки и дистанционный

дистанционное открывание багажника

кожаная отделка салона, вентилируемые передние сиденья

полный зимний пакет

мультимедиа – сдвоенный экран 24,6”, навигация, голосовое управление, Android Auto/Apple CarPlay, 8 динамиков

круговой обзор через камеры

беспроводная зарядка

видеорегистратор

полноразмерная запаска.

Ultimate (3,5 млн рублей)

все функции Prestige

панорамная крыша с люком

12 динамиков

ассистент смены полосы, предотвращение столкновений сзади

автоматический дальний/ближний свет

10 подушек безопасности

регулировка поясничного подпора у водителя

«авиационные» подголовники заднего сиденья

ароматизатор воздуха.

А вот подробности оборудования специальной лимитированной версии Ultimate SE, рекомендованная цена на которую составляет 3,55 млн рублей, обещают раскрыть ближе к старту продаж, а именно до конца июня.

Фото: Chery

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видео отсюда: https://vk.com/video-1623507_456243417