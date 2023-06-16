#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Arrizo 8 - за что такие деньги? Известны подробности по комплектациямChery Arrizo 8 - за что такие деньги? Известны подробности по комплектациям
В России модель будет предложена в трех...
Герман Греф не смог завести седан Lada Aura. А Антон Силуанов смогГерман Греф не смог завести седан Lada Aura. А Антон Силуанов смог
Машину на полях ПМЭФ демонстрировал глава...
Визы в Латинскую Америку скоро станут не нужныВизы в Латинскую Америку скоро станут не нужны
Россия обсуждает введение безвизового режима с...

Chery Arrizo 8 - за что такие деньги? Известны подробности по комплектациям

В России модель будет предложена в трех версиях: Prestige, Ultimate и Ultimate SE.

После публикации российских цен на новый бизнес-седан Arrizo 8 компания Chery детально раскрыло состав двух комплектаций – теперь есть ясность, что покупатель получает за эти деньги – а также объявила старт приема предзаказов.

Напомним, по размерам Arrizo 8 сопоставим с Toyota Camry. В России модель будет предложена в трех версиях: Prestige, Ultimate и Ultimate SE.

Prestige (3,4 млн рублей):

  • двухцветные литые диски 18”,
  • полностью светодиодная оптика
  • противотуманные фары
  • зеркала с обогревом и повторителями поворотов
  • парктроники,
  • широкий набор ассистентов, включая мониторинг слепых зон, предупреждение о покидании полосы, адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение.
  • 6 подушек безопасности
  • датчики света и дождя
  • акустические передние стекла
  • бесключевой доступ и запуск с кнопки и дистанционный
  • дистанционное открывание багажника
  • кожаная отделка салона, вентилируемые передние сиденья
  • полный зимний пакет
  • мультимедиа – сдвоенный экран 24,6”, навигация, голосовое управление, Android Auto/Apple CarPlay, 8 динамиков
  • круговой обзор через камеры
  • беспроводная зарядка
  • видеорегистратор
  • полноразмерная запаска.

Ultimate (3,5 млн рублей)

  • все функции Prestige
  • панорамная крыша с люком
  • 12 динамиков
  • ассистент смены полосы, предотвращение столкновений сзади
  • автоматический дальний/ближний свет
  • 10 подушек безопасности
  • регулировка поясничного подпора у водителя
  • «авиационные» подголовники заднего сиденья
  • ароматизатор воздуха.

А вот подробности оборудования специальной лимитированной версии Ultimate SE, рекомендованная цена на которую составляет 3,55 млн рублей, обещают раскрыть ближе к старту продаж, а именно до конца июня.

Фото: Chery

_______________________________

видео отсюда: https://vk.com/video-1623507_456243417

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0