УАЗ готовит оборудование для сборки машин JAC

Вероятно, транспортировочные захваты произведены для стороннего заказчика.

Вслед за внедрением китайских дизелей, часть которых уготована внедорожникам УАЗ, проявилась еще одна грань причудливого взаимодействия российского «Соллерса» и китайской JAC.

«УАЗ-Техинструмент», дочерняя компания УАЗа (который, в свою очередь, входит в структуру «Соллерс»), изготовила захваты для транспортировки кузовов при крупноузловой сборке рамных пикапов JAC T6. Новость об этом появилась на официальном сайте «дочки» УАЗа, но затем была удалена.

Заказчик этого оборудования в заметке не уточнялся, но судя по всему, он сторонний – то есть захваты не предназначаются для конвейера самого УАЗа. Второй, неофициальный источник отмечает, что пикапы зовов при крупноузловой сборке рамных пикапов JAC T6.

Заказчик не уточняется, но T6 «отверточным» методом собирают в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром».

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Источник: uaz-ti.ru, Русские автомобили

Фото: uaz-ti.ru