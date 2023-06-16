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УАЗ готовит оборудование для сборки машин JACУАЗ готовит оборудование для сборки машин JAC
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УАЗ готовит оборудование для сборки машин JAC

Вероятно, транспортировочные захваты произведены для стороннего заказчика.

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Вслед за внедрением китайских дизелей, часть которых уготована внедорожникам УАЗ, проявилась еще одна грань причудливого взаимодействия российского «Соллерса» и китайской JAC.

«УАЗ-Техинструмент», дочерняя компания УАЗа (который, в свою очередь, входит в структуру «Соллерс»), изготовила захваты для транспортировки кузовов при крупноузловой сборке рамных пикапов JAC T6. Новость об этом появилась на официальном сайте «дочки» УАЗа, но затем была удалена.

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Заказчик этого оборудования в заметке не уточнялся, но судя по всему, он сторонний – то есть захваты не предназначаются для конвейера самого УАЗа. Второй, неофициальный источник отмечает, что пикапы зовов при крупноузловой сборке рамных пикапов JAC T6.

Заказчик не уточняется, но T6 «отверточным» методом собирают в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром».

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Источник: uaz-ti.ru, Русские автомобили

Фото: uaz-ti.ru

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