Страшный сон автомобилиста: Maybach и Lada Kalina столкнулись лоб с лоб
В Московском районе Санкт-Петербурга накануне произошла авария: на перекрестке дорогу не поделили Maybach и Lada Kalina. Автомобили столкнулись лоб в лоб. В «дорогом» ДТП у обоих машин пострадала передняя часть кузова.
На помощь участникам аварии пришли военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, которые оказали пострадавшим первую помощь, перекрыли место ДТП и вызвали экстренные службы.
По предварительным данным, один человек получил травмы средней степени тяжести.
Как сообщают в местных пабликах, виновным в аварии, скорее всего, будет признан водитель отечественного авто, который въехал в иномарку, имеющую преимущественное право на движение.
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Источник: Пресс-служба Росгвардии
Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
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