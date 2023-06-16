Страшный сон автомобилиста: Maybach и Lada Kalina столкнулись лоб с лоб

Очевидно, что страховых выплат по ОСАГО у водителя отечественного авто на покрытие убытков не хватит.

В Московском районе Санкт-Петербурга накануне произошла авария: на перекрестке дорогу не поделили Maybach и Lada Kalina. Автомобили столкнулись лоб в лоб. В «дорогом» ДТП у обоих машин пострадала передняя часть кузова.

На помощь участникам аварии пришли военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, которые оказали пострадавшим первую помощь, перекрыли место ДТП и вызвали экстренные службы.

По предварительным данным, один человек получил травмы средней степени тяжести.

Как сообщают в местных пабликах, виновным в аварии, скорее всего, будет признан водитель отечественного авто, который въехал в иномарку, имеющую преимущественное право на движение.

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Источник: Пресс-служба Росгвардии

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии