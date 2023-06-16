Прогнозы все оптимистичнее: Минпромторг ожидает в 2023 году продаж 1 млн новых авто

У экспертов авторынка свои цифры.

По итогам 2023 года рынок новых автомобилей в России может достичь 1 миллиона. Таким прогнозом поделился замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в кулуарах ПМЭФ-2023. По мнению чиновника, половину из прогнозной цифры удастся достичь уже в первом полугодии.

«Сейчас по полугодию выйдем на полмиллиона и по итогам года, я думаю, что планку в миллион мы тоже преодолеем», - отметил Каримов.

При этом ранее Ассоциация европейского бизнеса (АРБ) приводила данные, что за первые пять месяцев текущего года на российском рынке было продано 228,5 тыс. автомобилей. А по итогам 2023 года эксперты ожидают продаж на уровне 700-800 тыс. машин.

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Источник: ТАСС

Фото: Сергей Коньков/ТАСС