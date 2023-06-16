Китайскому автопрому – 70 лет! «За рулем» поздравляет с юбилеем

С начала 1990-х годов автомобильная промышленность республики развивается особенно высокими темпами.

15 июня 1953 года принято считать днем рождения всего автопрома в КНР. Тогда в Пекине появилось первое автопроизводство.

В настоящее время Китай производит полную линейку автомобильной продукции, а также является крупнейшим в мире производителем и рынком сбыта транспортных средств на новых источниках энергии и крупнейшим в мире производителем аккумуляторов и двигателей для электромобилей.

Прошедший недавно Шанхайский автосалон показал, какой серьезный качественный рывок за последнее десятилетие сделал автопром из Поднебесной.

Виталий Манкевич, председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП):

– 15 июня 2023 года китайской автомобильной промышленности исполнилось 70 лет. В этот день в 1953 году состоялась церемония закладки первого камня «Автомобильного завода № 1» — First Automotive Works. Теперь FAW занимает 79-е место в списке крупнейших компаний мира.

Но этот путь — производство китайских автомобилей — мы начинали вместе: к строительству было привлечено около 200 предприятий и 26 проектных организаций из Советского Союза, откомандировано 200 специалистов Московского автозавода имени Сталина.

Спустя много лет Китай и Россия снова идут рука об руку в сфере автомобильной промышленности. Компании из недружественных стран покинули РФ, и их место успешно замещают производители из КНР. Это касается и легковых, и грузовых автомобилей, и спецтехники, и деталей, комплектующих.

Чтобы скоординировать усилия, выработать единые стандарты и решить текущие проблемы РАСПП совместно с Российско-китайским Комитетом дружбы, мира и развития и Союзом китайских предпринимателей в России создали Ассоциацию китайских автопроизводителей в России. Она поможет продвижению китайских автомобильных брендов в РФ. Мы работаем с китайскими коллегами сообща, и я уверен, что за кооперацией, созданием совместных производств — наши будущие успехи.

Я искренне поздравляю весь китайский народ, всех представителей автомобильной отрасли и, конечно же, завод FAW с этой знаменательной датой!

На сегодняшний день самыми крупными в стране являются такие компании, как SAIC Motor, FAW Group, Dongfeng Motor, Changan Automobile, Guangzhou Automobile Industry Group, BAIC Group, Geely Holding Group, Great Wall Motors, Chery Automobile и BYD.

Все они представлены теперь и в России.

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По материалам из открытых источников

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