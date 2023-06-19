Россиян предупредили о подорожании автомобилей

Цены вырастут как на «официально» поставляемые в Россию машины, так и на те, которые ввозятся по схеме параллельного импорта.

Независимый аналитик Владимир Беспалов предупредил планирующих приобрести автомобиль о грядущем подорожании. К очередному повышению цен на новые машины, по мнению эксперта, приведет продолжающееся ослабление рубля.

«К автопроизводителям и дилерам сначала должно прийти понимание, что рост курса валют — это именно долгосрочная тенденция, а не кратковременные колебания. Разумеется, в таком случае все это отразится и на ценах на автомобили», — отметил Беспалов.

При этом он добавил, что повышение коснется всех ввозимых в страну машин, вне зависимости от того, каким образом они завезены в Россию.

Впрочем, по словам эксперта, еще одной причиной, влияющей на ценовую политику дилеров и продавцов, стал дефицит на рынке. При условии расширения предложения ценовая конъюнктура в будущем должна измениться, обнадежил аналитик.

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Источник: Autonews

Фото: depositphotos.com