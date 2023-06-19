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Новый седан Chery Arrizo 8 — готовы ли люди его покупать за такие деньги?

Компания Chery объявила цены и комплектации на бизнес-седан Arrizo 8. Вот что думают об этом читатели «За рулем».

За РулемChery Arrizo 8 – за что такие деньги? Известны подробности по комплектациям

Под нашим постом в соцсети ВКонтакте о ценах седана Arrizo 8 собралось немало комментаторов – люди спорят о новинке и о том, достойный ли это кандидат на покупку.

Приводим некоторые из этих комментариев – их мы сочли характерными.

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«Бизнес-седан с мотором 1.6? Дальше можно не хвалить», – пишет Артем Зверев.

«Специально посмотрел, в Китае ей цена максимум 132 900 юаней, то есть 1 537 000 рублей. Умножаем даже на два – это 3 млн рублей. Все китайские бренды у нас сейчас имеют завышенную цену. Вот что значит отсутствие конкуренции», – отмечает Анатолий Юртаев.

«Когда у этой китайской поделки будет история, как у Пассата, тогда и цены могут гнуть. А сейчас это ширпотреб-ноунейм по невменяемой цене», – считает Юрий Степанов.

«Так Пассат и есть поделка. Я на новой машине седьмого поколения прокатился – [обалдел], потому что салон скрипел, а подвеска не отрабатывала мелочевку, очень жестко было… А Китай на совесть делает, вся твоя техника в доме – Китай. Вот тебе история», – отвечает Max Men.

За Рулем

От себя отметим, что цены на машины (и не только на китайские, кстати), сейчас совершенно справедливо удостаиваются многочисленных критических отзывов. Однако состояние рынка показывает другую картину: продажи брендов из Поднебесной уверенно идут вверх…

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Chery

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За РулемИннокентий Кишкурно
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