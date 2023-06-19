Новый седан Chery Arrizo 8 — готовы ли люди его покупать за такие деньги?

Компания Chery объявила цены и комплектации на бизнес-седан Arrizo 8. Вот что думают об этом читатели «За рулем».

Под нашим постом в соцсети ВКонтакте о ценах седана Arrizo 8 собралось немало комментаторов – люди спорят о новинке и о том, достойный ли это кандидат на покупку.

Приводим некоторые из этих комментариев – их мы сочли характерными.

«Бизнес-седан с мотором 1.6? Дальше можно не хвалить», – пишет Артем Зверев.

«Специально посмотрел, в Китае ей цена максимум 132 900 юаней, то есть 1 537 000 рублей. Умножаем даже на два – это 3 млн рублей. Все китайские бренды у нас сейчас имеют завышенную цену. Вот что значит отсутствие конкуренции», – отмечает Анатолий Юртаев.

«Когда у этой китайской поделки будет история, как у Пассата, тогда и цены могут гнуть. А сейчас это ширпотреб-ноунейм по невменяемой цене», – считает Юрий Степанов.

«Так Пассат и есть поделка. Я на новой машине седьмого поколения прокатился – [обалдел], потому что салон скрипел, а подвеска не отрабатывала мелочевку, очень жестко было… А Китай на совесть делает, вся твоя техника в доме – Китай. Вот тебе история», – отвечает Max Men.

От себя отметим, что цены на машины (и не только на китайские, кстати), сейчас совершенно справедливо удостаиваются многочисленных критических отзывов. Однако состояние рынка показывает другую картину: продажи брендов из Поднебесной уверенно идут вверх…

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Фото: Chery