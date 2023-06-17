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Пассажир пытался вылезти из автобуса через форточку (ВИДЕО)

Однако побег не удался.

За РулемМосквичи уже в такси

В Перми пассажир автобуса маршрута №36 попытался покинуть салон через форточку. Он вел себя неадекватно и, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель остановил транспорт и нажал кнопку вызова группы быстрого реагирования, как того требует должностная инструкция.

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В результате инцидента никто не пострадал, данный пассажир был доставлен в отдел полиции, а движение было восстановлено.

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Источник: Аргументы и Факты

Фото: «Верхневолжское АТП»

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