Пассажир пытался вылезти из автобуса через форточку (ВИДЕО)
Однако побег не удался.
В Перми пассажир автобуса маршрута №36 попытался покинуть салон через форточку. Он вел себя неадекватно и, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель остановил транспорт и нажал кнопку вызова группы быстрого реагирования, как того требует должностная инструкция.
В результате инцидента никто не пострадал, данный пассажир был доставлен в отдел полиции, а движение было восстановлено.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Аргументы и Факты
Фото: «Верхневолжское АТП»
Видео: № - Новости Дня/Вконтакте
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0