Сравнили темпы поставок техники в зону СВО

Российские поставки превышают натовские в несколько раз.

О том, какая техника и в каком количестве поставляется российскими предприятиями в зону СВО, рассказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления генерал-лейтенант Николай Паршин.

По его словам только одна база резерва в Омской области отправила в зону проведения спецоперации более 4000 различных артиллерийских установок, и в ближайшие дни на передовую отправят еще 700 гаубиц и самоходов.

То есть одна российская база поставляет нашим войскам больше вооружений, чем весь блок НАТО (для Вооруженных сил Украины). Генерал напомнил, что за последние полгода страны НАТО передали ВСУ около 150-200 немецких, британских и французских танков, а также 500-600 танков советской разработки – Т-80 и Т-72 со складов Польши, Словакии и Чехии.

При этом почти треть всех этих боевых машин уже уничтожена, и восполнить потери оперативно противник не сможет.

В последние месяцы объемы выпускаемой в России военной техники увеличились в разы. Особое внимание при этом уделяется защищенности экипажей – вся техника оснащается модулями комплексной бронезащиты.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС