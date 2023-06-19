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Глава Минпромторга лично протестировал новую Lada X-Cross 5

И рекомендовал автомобиль потребителям.

За РулемНовый кроссовер Lada X-Cross 5: производство стартовало в Санкт-Петербурге

В тест-драйве также поучаствовали президент АВТОВАЗа Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел тест-драйв нового кроссовера Lada X-Cross 5 в ходе запуска производства на бывшем заводе Nissan.

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«Это командная работа, все вместе», – отметил Денис Мантуров, комментируя запуск новинки.

Видео с тест-драйва госчиновников можно посмотреть по ссылке.

По итогам тест-драйва Мантуров отметил, что машина достойная» удобная в управлении и комфортная в маневренности. Очень комфортные тормоза. Машина достаточно приемистая в соответствии с классом. Он рекомендовал этот автомобиль потребителям для покупки.

Производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге перезапустили 17 июня, но уже в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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