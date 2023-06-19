CFMoto выпустит CLC 450 Bobber - свой первый круизер в ретростиле

В очередной раз компания выпускает модель, которая больше ориентирована на западный рынок, чем на отечественный.

Новый мотоцикл называется CLC 450 Bobber и, как следует из названия, представляет собой круизер в стиле старой школы. Сходство с идейными вдохновителями компании заметно с первого взгляда. Мотоцикл напоминает культовые Honda Rebel 500 и Royal Enfield Super Meteor.

Есть информация, что мотоцикл будет оснащен устаревшим двигателем от нэйкеда 400NK, который имеет 180-градусный коленвал и мощность в 45 лошадиных сил. Это решение кажется неудачным, учитывая, что у компании есть более современный двигатель 450SS. Такое решение можно объяснить попыткой CFMoto снизить производственные затраты и, как следствие, сделать мотоцикл дешевле и доступнее по цене.

Еще несколько факторов указывает на то, что CLC 450 ориентирован на бюджетный сегмент рынка. Главный из них – его скудное оснащение. Мотоцикл оснащен перевернутыми телескопическими вилками без возможности регулировки и моноударником, установленным сбоку. Однако тормоза по-прежнему дисковые с двухканальной системой ABS. Скорее всего, после старта продаж в Китае модель поступит и на российский рынок.

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Источник: журнал лМото»

Фото: CFMoto