Стало известно, что мешает дилерам продавать хорошие автомобили с пробегом
Представители официальных и независимых компаний-продавцов автомобилей с пробегом поучаствовали в масштабном опросе. Целью было выяснить, какие факторы в наибольшей степени тормозят продажу б/у машин. Результаты получились интересными.
В топ-3 самых негативных факторов вошли трудности и с привлечением финансирования – на недостаток средств для ведения бизнеса пожаловалось 15% респондентов.
На втором месте – отсутствие или текучка кадров, на этот фактор сетует треть всех продавцов. А наибольшие сложности у компаний, продающих авто с пробегом, вызывает… отсутствие собственно ликвидных автомобилей! Такой ответ набрал 44% голосов.
Прочие факторы вкупе набрали около 8%, вот некоторые из них: двойной НДС, мошенники на рынке, большое количество кредитных автомобилей, низкий уровень продаж новых машин, пробелы в госрегулировании параимпорта.
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Источник, фото: Автостат
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