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Стало известно, что мешает дилерам продавать хорошие автомобили с пробегомСтало известно, что мешает дилерам продавать хорошие автомобили с пробегом
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Стало известно, что мешает дилерам продавать хорошие автомобили с пробегом

Самый популярный ответ – довольно неожиданный! Хотя вы наверняка с таким встречались.

За РулемСтало известно, для каких марок авто масло подорожало, а для каких подешевело

Представители официальных и независимых компаний-продавцов автомобилей с пробегом поучаствовали в масштабном опросе. Целью было выяснить, какие факторы в наибольшей степени тормозят продажу б/у машин. Результаты получились интересными.

В топ-3 самых негативных факторов вошли трудности и с привлечением финансирования – на недостаток средств для ведения бизнеса пожаловалось 15% респондентов.

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На втором месте – отсутствие или текучка кадров, на этот фактор сетует треть всех продавцов. А наибольшие сложности у компаний, продающих авто с пробегом, вызывает… отсутствие собственно ликвидных автомобилей! Такой ответ набрал 44% голосов.

Прочие факторы вкупе набрали около 8%, вот некоторые из них: двойной НДС, мошенники на рынке, большое количество кредитных автомобилей, низкий уровень продаж новых машин, пробелы в госрегулировании параимпорта.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
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