Renault Rafale – новое полноприводное купе-кроссовер

Автомобиль D-сегмента выполнен в новом дизайне французского бренда.

Renault Rafale 2024 года — новый флагманскый купе-кроссовер марки. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и пару электродвигателей. 1,2-литровый бензиновый агрегат выдает 130 л.с., а основной электродвигатель имеет мощность 70 л.с.

У автомобиля современная безрамочная решетка радиатора и новая матричная светодиодная подсветка.

Из-за покатой линии крыши он несколько уступает в практичности традиционным кроссоверам, однако его багажник вмещает впечатляющие 530 литров.

Передняя часть Rafale украшена стреловидными светодиодными ДХО и светодиодными фарами в стиле Peugeot.

Заднее стекло наклонено под углом 17 градусов, что устраняет необходимость в задних дворниках.

Сзади установлены Y-образные светодиодные задние фонари и есть встроенный спойлер на задней двери рядом с выступающим спойлером на крыше. Гладкий задний бампер умело скрывает выхлопные трубы. Также у кроссовера стильные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В салоне установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовый сенсорный экран планшетного типа.

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Источник: Мотор 1

Фото: Renault