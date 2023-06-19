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Renault Rafale – новое полноприводное купе-кроссовер

Автомобиль D-сегмента выполнен в новом дизайне французского бренда.

За РулемИнновационный футуристичный концепт от Renault – как он выглядит

Renault Rafale 2024 года — новый флагманскый купе-кроссовер марки. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и пару электродвигателей. 1,2-литровый бензиновый агрегат выдает 130 л.с., а основной электродвигатель имеет мощность 70 л.с.

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У автомобиля современная безрамочная решетка радиатора и новая матричная светодиодная подсветка.

Из-за покатой линии крыши он несколько уступает в практичности традиционным кроссоверам, однако его багажник вмещает впечатляющие 530 литров.

За Рулем
За Рулем

Передняя часть Rafale украшена стреловидными светодиодными ДХО и светодиодными фарами в стиле Peugeot.

Заднее стекло наклонено под углом 17 градусов, что устраняет необходимость в задних дворниках.

Сзади установлены Y-образные светодиодные задние фонари и есть встроенный спойлер на задней двери рядом с выступающим спойлером на крыше. Гладкий задний бампер умело скрывает выхлопные трубы. Также у кроссовера стильные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

За Рулем

В салоне установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовый сенсорный экран планшетного типа.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Мотор 1

Фото: Renault

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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