Дилеры хотят «сохранить лицо» Renault в России

И просят компенсировать им убытки в досудебном порядке.

Российские автодилеры обратились в Renault с предложением компенсировать им убытки в размере 8,5 млрд рублей, понесенные из-за ухода бренда из России.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) уточнили, что названная сумма включает стоимость покупки/аренды недвижимости для дилерских центров, стоимость внутренней и внешней реконструкции под стандарты Renault, закупки, обучение персонала, кредиты, полученные специально для развития дилерской сети Renault, затраты, связанные с отсутствием поддержки производителя (гарантия, жалобы потребителей на заводской брак и т.п.), а также упущенная выгода от продажи новых и подержанных автомобилей..

«2 мая 2023 года группа российских дилеров Renault направила в адрес Renault Франция на имя президента Renault Жана-Доминика Сенара предложение заключить соглашение о компенсации российским дилерам убытков в размере 8,5 миллиарда рублей, понесенных в результате ухода бренда Renault с российского рынка», — сообщил президент РОАД Алексей Подщеколдин.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Если претензии не удастся урегулировать соглашением, то дилеры готовы обратиться в суд. Но тогда репутация Renault будет подмочена и возникнут сложности с возвращением бренда в Россию, отметили в РОАД.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com