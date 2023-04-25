Российские заводы Hyundai, Toyota и Nissan отчитались об убытках

Совокупная выручка трех заводов уменьшилась вчетверо.

Заводы Hyundai, Toyota и Nissan, находящиеся в России, совокупно отразили 57 млрд рублей чистого убытка по РСБУ за 2022 год. Суммарная прибыль этих предприятий в 2021 году превышала 36 млрд рублей.

Рекордсменом российского автопрома по размеру убытков стал завод Toyota: по итогам 2022 года предприятие потеряло более 32 млрд рублей. По статье «прочие расходы» было списано 47,5 млрд рублей: это скорее всего потери от простоев, а также обесценивания активов.

Чистые убытки завода Hyundai в 2022 году составили почти 19 млрд рублей.

Меньше всего по итогам прошлого года потерял Nissan - 6 млрд рублей. Он первым из трех заводов «петербургского автокластера» определился со своим будущем и еще в прошлом году сначала перешел к НАМИ, а затем был куплен АВТОВАЗом. Планируется, что во втором квартале на площадке (теперь она носит название Lada-Санкт-Петербург) начнется сборка автомобилей под брендом Lada.

Судьба завода Toyota была определена лишь в конце марта этого года, и дальнейшие планы по возобновлению работы предприятия пока неизвестны. Завод Hyundai и вовсе пока находится в простое и в прежнем ведении своей головной компании, хотя разговоры о его возможной продаже возникают регулярно.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Интерфакс

Фото: Unsplash