В России появится iPhone 15 за 500 тыс. рублей

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На создание коллекции Vision дизайнеров вдохновили люксовые автомобили.

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Дизайн автомобилей Mercedes Vision Avtr, Porsche Taycan Turbo 2023, Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster и BMW 328 Hommage лег в основу люксовых версий смартфонов. Их создала российская компания Сaviar.

Коллекция получила название Vision, а сами гаджеты именуются Bionic M, Turbo, Matador и Bavaria.

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Для создания коллекции дизайнеры Caviar обратились к фантастическим автоконцептам, инновационным электрокарам и гиперкарам.

Мы верим, что смартфон будущего не единообразная черная пластина, а уникальный аксессуар в руках у каждого, не похожий ни на что другое, подчеркивающий индивидуальность, мечты и стремления. Создателям смартфонов нужно брать примеры из мира автомобилей, где фантазия в последнее время намного богаче», – рассказал основатель и CEO Caviar Сергей Китов.

За Рулем
За Рулем

Будет выпущено всего 99 смартфонов. Каждая серия получит кастомные боковые кнопки разных цветов. Для создания моделей коллекции использовались натуральный карбон, титан, новая технология подсветки корпуса Caviar LED.

За Рулем
За Рулем

Источник, фото: Caviar

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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