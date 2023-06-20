В Магадане для обеспечения пожарной безопасности ввели режим ЧС
20 июня с 16:00 (8:00 мск) решением мэра Магадана в городе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Данная мера введена для обеспечения пожарной безопасности, пишет источник со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Напомним, месяцем ранее пожары начали бушевать на Урале, теперь то же самое происходит на северо-востоке страны – под атаками огненной стихии оказался Колымский край. Еще 19 июня на Колыме зафиксировали четыре лесных пожара на площади в 1783 га.
Сейчас же, по данным магаданских властей, в регионе горит более 2 тысяч гектаров леса. В рамках режима ЧС запрещено разводить огонь даже в мангале и проводить пожароопасные работы.
Водители во время таких пожаров попадают в особую группу риска: практика показывает, что видимость на загородных трассах может резко сокращаться до нескольких метров, что может вызвать массовые аварии.
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Источник: ТАСС, Магаданская правда
Видео: BL12OS
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