АВТОВАЗ возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

В этом году предприятие намерено выпустить не менее 400 тыс. автомобилей.

Сотрудники АВТОВАЗа вернулись из корпоративного отпуска, который в этом году продлился три недели, начиная с 29 мая. Как сообщили в пресс-службе компании, «производство возобновлено согласно графику».

В 2023 году из-за перебоев с поставками комплектующих отправить сотрудников в корпоративный отпуск АВТОВАЗу пришлось раньше намеченного.

За время нерабочих дней предприятие планировало решить проблему с отсутствием некоторых узлов и деталей, а также организовать поставки с новыми партнерами из дружественных стран, которые пришли на замену компаииям, прекратившим сотрудничество с Россией.

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Источник: Интерфакс

Фото: АВТОВАЗ