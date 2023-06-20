АВТОВАЗ возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска
В этом году предприятие намерено выпустить не менее 400 тыс. автомобилей.
Сотрудники АВТОВАЗа вернулись из корпоративного отпуска, который в этом году продлился три недели, начиная с 29 мая. Как сообщили в пресс-службе компании, «производство возобновлено согласно графику».
В 2023 году из-за перебоев с поставками комплектующих отправить сотрудников в корпоративный отпуск АВТОВАЗу пришлось раньше намеченного.
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За время нерабочих дней предприятие планировало решить проблему с отсутствием некоторых узлов и деталей, а также организовать поставки с новыми партнерами из дружественных стран, которые пришли на замену компаииям, прекратившим сотрудничество с Россией.
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Источник: Интерфакс
Фото: АВТОВАЗ
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