#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая Lada X-Cross 5 – первый подробный обзорНовая Lada X-Cross 5 – первый подробный обзор
Передний привод. Турбомотор 1.5 (160 л.с.),...
Новый Hyundai Santa Fe получит странные фарыНовый Hyundai Santa Fe получит странные фары
Но они отлично гармонируют с новым квадратным...
Changan представил в России новую модель Hunter PlusChangan представил в России новую модель Hunter Plus
Рынок пикапов в России невелик, но некоторые...

АВТОВАЗ возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

В этом году предприятие намерено выпустить не менее 400 тыс. автомобилей.

За РулемРискнул купить большой китайский внедорожник – и вот что получил

Сотрудники АВТОВАЗа вернулись из корпоративного отпуска, который в этом году продлился три недели, начиная с 29 мая. Как сообщили в пресс-службе компании, «производство возобновлено согласно графику».

В 2023 году из-за перебоев с поставками комплектующих отправить сотрудников в корпоративный отпуск АВТОВАЗу пришлось раньше намеченного.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

За время нерабочих дней предприятие планировало решить проблему с отсутствием некоторых узлов и деталей, а также организовать поставки с новыми партнерами из дружественных стран, которые пришли на замену компаииям, прекратившим сотрудничество с Россией.

Источник: Интерфакс

Фото: АВТОВАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0